"Я туда не вернусь": подруга 3 месяца проработала в Пятерочке, рассказала, почему оттуда люди сбегают и не хотят работать

Меня всегда волновала организация работы в магазинах "Пятерочка": хаос с ценниками, небрежность в чистоте, отсутствие порядка в рядах. Сотрудники выглядят уставшими и будто бы равнодушными. История моей знакомой помогла понять, что проблема кроется не столько в людях, сколько в системе. Продержавшись в "Пятерочке" всего три месяца, она ушла, чтобы сохранить здоровье и душевное равновесие.

"Больше туда ни ногой!" – её отзыв о работе в "Пятерочке" был категоричным.

Как ни странно, устроиться в эту крупную сеть оказалось просто. Знакомой не пришлось ехать в офис на утомительное собеседование и собирать множество документов. Все прошло быстро и дистанционно.

  1. Трудоустройство и стажировка: быстро, но не бесплатно

После короткого собеседования с директором магазина, где проверили санитарную книжку и документы, её пригласили на стажировку. Учет опыта работы в торговле, конечно, сыграл свою роль.

Во время двухдневной стажировки знакомая узнала об одной из "особенностей" "Пятерочки" – неоплачиваемом труде. Компания использует труд стажеров, не гарантируя трудоустройства.

Основной проблемой для новичков оказалась система расчетов с покупателями: акции, скидочные карты, бонусы и так далее. Условия меняются, что приводит к неразберихе и конфликтам на кассе. Кассиры, не всегда понимая все тонкости, вынуждены решать проблемы, которые вне её контроля. Она сразу поняла, что попала в непростую ситуацию.

Во всех магазинах сети (кроме уборщиков) сотрудники работают на кассе. Это одна из причин текучки кадров. Касса – сложный механизм, который часто зависает, выдаёт ошибки и требует специальных знаний. Не справившиеся с этой "адской машиной" увольняются быстро.

  1. Рабочий процесс: труд за копейки

В небольших магазинах в смене работают до 5 человек, которые должны обеспечить выручку в полмиллиона рублей.

Сотрудники разрываются между кассой и выкладкой товара. Они убирают склад, моют полы (если нет уборщицы) и принимают товар, который привозят почти каждый день.

Разгрузка – тяжелое занятие, позволяющее похудеть на несколько килограммов за день. Часто штатного грузчика нет, либо он отсутствует по причине болезни. Тяжелую работу выполняют продавцы, чаще всего женщины.

Они таскают ящики с сахаром, консервами, водой, сетки с картошкой и разбирают огромные паллеты. Из-за нехватки персонала появляются "пробки" в торговом зале, а на кассе возмущаются покупатели.

На такой работе некогда присесть, не то, что пообедать. На обед отводится 10 минут в подсобке, чтобы быстро перекусить и бежать обратно на кассу, где уже недовольна пенсионерка.

И в туалет сходить некогда. Но если удаётся, то слышышь крики покупателей с просьбой достать что-то с полки. Со временем злость покупателей перестаёт нервировать, организм отключается и становится наплевать на всё.

Весь день на ногах, к вечеру ноги гудят. Присесть нельзя – можно получить выговор или штраф. Периодически проходит инвентаризация, в которой участвуют все сотрудники. Обычно это происходит ночью, чтобы не закрывать магазин.

  1. Отношения с руководством и оплата труда: как повезет

Знакомой повезло с директором – это была справедливая и адекватная женщина, которая работала вместе с сотрудниками и помогала решать проблемы.

Зарплата подруги, работавшей по графику 2/2 по 12 (фактически 14) часов, составляла 30 000 – 34 000 рублей. Смена стоила 2000 рублей, плюс небольшая надбавка за ночные часы.

Учитывая объем работы и выполняемые функции (кассир, грузчик, уборщик), зарплата крайне низкая. Каждая должность должна оплачиваться отдельно.

Подруга ушла из-за тяжелой и нервной работы. За 3 месяца у неё дважды были прострелы в спине, приходилось работать на уколах, так как больничный получить сложно. Плюс постоянные конфликты с покупателями, некоторые из которых приходили в пьяном виде и пытались что-нибудь украсть.

В результате высокой текучки кадров в "Пятерочке" работают студенты без опыта, те, кого больше никуда не берут, мигранты и люди, которым срочно нужны деньги. При первой возможности все они увольняются.

Описанная ситуация в "Пятерочке" – характерная проблема многих сетевых магазинов, где руководство экономит на персонале, создавая невыносимые условия труда. Это приводит к выгоранию, текучке кадров и низкому качеству обслуживания. Важны знания прав как сотрудника, знание о праве на достойную оплату труда и охрану здоровья. При необходимости нужно отстаивать эти права и искать работу в компаниях, которые ценят своих сотрудников.

