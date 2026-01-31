Пышные шары размером с футбольный мяч: кустарник, который стал открытием сезона 2026

Современный ритм жизни диктует новые правила для дачного отдыха. Все больше садоводов отдают предпочтение растениям, которые дарят максимальную декоративность при минимальных усилиях. На смену классическим, но требовательным культурам вроде гортензии приходят новые герои, сочетающие в себе выносливость и продолжительное цветение. Один из таких восходящих фаворитов — пентас ланцетовидный, кустарник, способный превратить любой уголок сада в яркий акцент без ежедневного внимания. Пентас ланцетный: портрет идеального растения для занятых Этот кустарник покоряет с первого взгляда своей сбалансированностью. Он не стремится захватить территорию, формируя аккуратный, плотный куст высотой от 30 до 60 см, идеально подходящий для бордюров, переднего плана цветников и контейнерного озеленения.

Главное его сокровище — это соцветия. В отличие от метельчатых или щитковидных форм других растений, пентас образует идеально круглые, пушистые «шары» диаметром до 10-15 см, напоминающие яркие букеты-помпоны. Каждый такой шар состоит из десятков мелких пятилепестковых звездочек, что и дало название растению (от греч. «pente» — пять).