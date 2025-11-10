Разведите две ложки соды с этим — и грязная плита отчистится в момент: Такого эффекта вы точно не ожидаете

Жирная плита – настоящий кошмар для каждой хозяйки. Пригоревшие остатки пищи, липкие пятна, потеки… Знакомо, не правда ли? Кажется, что отмыть плиту до блеска – непосильная задача, требующая уйму времени и дорогостоящих средств из магазина. Но не спешите отчаиваться!

Эксперты популярного канала «Сам сказал – Сам сделал» раскрывают простой и эффективный способ, который позволит вам добиться превосходного результата, не потратив целое состояние. Забудьте о сложных химических составах и утомительном скрабировании!