В Коми произошла авария с участием подростка на мотоцикле

4 сентября в Сыктывдинском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Информацию об инциденте предоставили в региональном управлении ГИБДД.

Согласно предварительным данным, в 19:08 водитель автомобиля ВАЗ-2104, мужчина 1997 года рождения, совершая поворот налево возле дома №26 по улице Шаньгиной в селе Выльгорт, допустил столкновение с мотоциклом Kews, водитель которого предпринял попытку обгона.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование, чтобы установить, был ли включен указатель поворота на автомобиле ВАЗ.

В результате аварии несовершеннолетний мотоциклист 2010 года рождения получил травмы стопы и колена. Отмечается, что он был в мотошлеме и не нуждался в госпитализации. При этом установлено, что у юноши отсутствовало право управления транспортным средством, так как водительское удостоверение на мопед выдается с 16 лет, а на мотоцикл – с 18 лет.

В отношении отца несовершеннолетнего составлен протокол об административном правонарушении. Мотоцикл эвакуирован на специализированную стоянку.

