В Коми произошла авария с участием подростка на мотоцикле

В результате аварии несовершеннолетний мотоциклист 2010 года рождения получил травмы стопы и колена. Отмечается, что он был в мотошлеме и не нуждался в госпитализации. При этом установлено, что у юноши отсутствовало право управления транспортным средством, так как водительское удостоверение на мопед выдается с 16 лет, а на мотоцикл – с 18 лет.