В Коми прорабатывают наказание для «зайцев» в автобусах

В Минэкономразвития Коми считают, что новая бескондукторная система оплаты в автобусах маршрута №46 увеличит число «зайцев». Поэтому для них прорабатывается административное наказание, сообщила глава министерства Эльмира Ахмеева.

Напомним, нововведение появилось в автобусах 9 сентября. Теперь на входе в автобус маршрута №46 пассажиров встречают три валидатора, которые установлены на поручнях — два на центральной площадке и один в конце автобуса. Для оплаты проезда безналичным способом (банковской / транспортной (общегражданской и льготной) картой, а также смартфоном) достаточно приложить носитель к валидатору. Подробнее читайте здесь.