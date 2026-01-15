Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за хлопка в здании МВД в Сыктывкаре
- 16:00 15 января
- Инесса Богатая
Напомним, происшествие случилось сегодня, 15 января, в здании центра повышения квалификации кадров, находящемся в Эжвинском районе. Инцидент привел к травмам различной степени тяжести.
На данный момент на месте событий работают сотрудники следственного управления, включая следователей-криминалистов. Проводятся необходимые оперативные мероприятия с целью выяснения всех обстоятельств случившегося.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Республики Коми Ирина Кондратьева сообщила о состоянии пострадавших.
"Состояние здоровья четырех человек оценивается как критическое. Раненым оказывается полный спектр необходимой медицинской помощи. На месте инцидента продолжает работу дежурная бригада скорой медицинской помощи".
Также известно, что возгорание в здании уже ликвидировано.
