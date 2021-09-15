Удобство не для всех: что не так с новой бескондукторной системой в автобусах Сыктывкара

С 9 сентября в сыктывкарских автобусах маршрута №46 ввели новую систему оплаты через валидаторы. Портал PG11.ru разобрался, как это работает, зачем это нужно и почему для некоторых категорий граждан такие нововведения только усложняют жизнь.

Что такое "валидатор"?

Валидатор (от английского validate - проверить) - устройство для проверки документов, в том числе проездных билетов общественного транспорта, пропусков. Эта технология позволяют пассажиру самостоятельно оплачивать проезд. Такой аппарат заменяет кондукторов и водителей, которые торгуют билетами в ущерб безопасности дорожного движения. Технологию валидаторов уже давно и довольно успешно применяют во многих городах России. Теперь это нововведение добралось и до Сыктывкара.

А зачем они вообще нужны?

Как сообщает САТП№1, валидаторы позволяют ускорить процесс обилечивания и минимизируют контакты водителя с пассажирами, что в период пандемии немаловажно. К тому же, это очень удобно - в переполненном автобусе не придется ждать кондуктора, а оплатить можно оплатить любым устройством, которое поддерживает бесконтактную оплату.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса "Коминавтотранс" несет огромные убытки. Это влияет на работу общественного транспорта в Сыктывкаре. Поэтому введение бескондукторной системы оплаты должно помочь предприятию справиться с этим кризисом.

Как это работает?

На входе пассажиров встречают три валидатора, которые установлены на поручнях — два на центральной площадке и один в конце автобуса. Для оплаты проезда безналичным способом (банковской / транспортной (общегражданской и льготной) картой, а также смартфоном) достаточно приложить носитель к валидатору. Подробнее читайте здесь.

Если у вас нет карты и вы хотите оплатить проезд наличными, то не стоит отвлекать водителя от управления автобусом. Дождитесь остановки.

Получится ли "проехать зайцем"?

Рисковать не стоит. Контроль за оплатой проезда по-прежнему будет у контрольно-ревизионной службы предприятия.

В момент входа КРС в автобус, сотрудники службы блокируют стационарный валидатор и снимают данные об оплате проезда. Затем контролер подойдет к каждому пассажиру, а тот в свою очередь должен приложить свою карту или устройство к его терминалу. На экране появится сообщение, была с этой карты оплата или нет. Если, например, с банковской карты платили за трех человек, то на терминале это отобразится.

Кстати, в много сыктывкарцев сомневаются, что люди будут честно платить за проезд. В ответ на это "Комиавтотранс" сообщает, что усилит контрольную службу.

Не всем по душе такое нововведение

Недавно в нашу редакцию поступило сообщение от читателя, который заявляет, что маломобильным людям очень сложно пользоваться валидатором - они в первую очередь бегут занимать места. А теперь им нужно сперва оплатить, а потом уже садиться.

Также очень часто возмущаются пожилые люди - ведь они хотят побыстрее занять места, в час пик это очень важно. А теперь им приходиться ждать подтверждение оплаты.

Мы решили проверить, насколько удобны валидаторы для маломобильной категории граждан и пригласили известного активиста Илью Костина, чтобы узнать, легко ли пользоваться новой системой.

В ходе эксперимента стало понятно - маломобильному человеку просто невозможно оплатить проезд при помощи валидатора. Сейчас терминалы установлены на высоте 1,5 метра (на полметра выше нормы) - Илья Костин не смог до него дотянуться. Выбор остается только один - добраться до водителя и оплатить проезд у него. Но и тут возникают проблемы:

Илья просто не может проехать к водителю

- Маломобильному пассажиру придётся столкнуться с рядом трудностей. Во-первых, человеку на инвалидной коляске не дойти до водителя, так как ширина между сиденьями не позволяет пройти, а "опорнику" не всегда можно успеть дойти до водителя, расплатиться и занять место, пока автобус ещё не тронулся, что чревато падениями и травмами. Кроме того, в битком набитом длинном НЕФАЗе не каждый решится передать деньги через других пассажиров, - рассказал сыктывкарец.

Илья, вместе с отзывчивым гражданином, измеряют высоту валидатора

Впрочем, Илья Костин уверен, что в "Комиавтотрансе" оперативно отреагируют на выявленную проблему и устранят ее. С ним уже связался перевозчик и заявил, что они "спустят" валидатор, чтобы маломобильным людям было оплачивать проезд.

- Производитель оборудования рекомендовал нам устанавливать стационарные валидаторы в пределах высот от 120 см до 150. Коллеги устанавливали на высоте 145 (включая высоту самого аппарата). На поручнях центральной накопительной площадки установлены два валидатора — слева и справа. Левый опустить ниже не получится — мешает соединение крепления вертикального и горизонтального поручней. А правый опустим на комфортную высоту 0,9 - 1 метр, - сообщают в "Комиавтотрансе".

Итог

Введение валидаторов в автобусах - важное нововведение, которое призвано сделать жизнь сыктывкарцев проще, лучше и безопасности. Однако нельзя сделать что-то новое и не столкнуться с проблемами. Но самое главное - вовремя отреагировать на них и решить.

Да, в первое время изменения могут вызывать недопонимания. Именно поэтому "Комиавтотранс" проводит разъяснительную работу.