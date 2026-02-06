МегаФон показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета в Сыктывкаре

Масштабная программа рефарминга, которую МегаФон проводил в 2025 году, позволила существенно увеличить ёмкость сети и обеспечить самые высокие скорости мобильного интернета как в России, так и в Сыктывкаре. Согласно исследованию аналитической компании Megabitus (Мегабитус), оператор стал лидером сразу по двум ключевым показателям: средней скорости скачивания и загрузке в Сеть.

Аналитики с 1 июля по 31 декабря 2025 года провели более 23 тысяч измерений на территории республики в сетях всех поколений. Скорость скачивания МегаФона в Сыктывкаре составила 25,34 Мбит/с, в Воркуте — 25,03 Мбит/с. Скорость загрузки данных в Сеть — в республиканской столице 8,32 Мбит/с и в третьем по численности городе региона 10,08 Мбит/с соответственно, что является наилучшим результатом среди всех российских мобильных операторов.



Рефарминг охватил более 31 тысячи базовых станций третьего поколения (3G) оператора по всей стране. Перераспределение частот затронуло все города миллионники, включая аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы, популярные туристические кластеры, среди которых горнолыжные курорты и пляжи. Работы коснулись и федеральных трасс, где связь особенно востребована.