Капуста "Провансаль" мгновенного приготовления: тает во рту уже завтра — секретный ингредиент преображает вкус
- 07:05 11 ноября
- Дмитрий Паскар
Квашеная капуста – это не просто закуска, это настоящий портал в детство, к бабушкиным пирогам и зимним посиделкам. А уж с горячей картошечкой "в мундире", да с маслицем и укропчиком – это вообще космос! Но признайтесь честно, у кого сейчас есть время ждать, пока капуста соизволит закваситься по всем правилам? У меня для вас отличная новость: есть рецепт, который позволит вам насладиться сочной и хрустящей капусткой уже на следующий день! И главный секрет тут… свекла! Да-да, именно она придаст блюду неповторимый цвет и пикантный вкус.
"Провансаль" на скорую руку: проще не бывает!
Забудьте о многодневных ожиданиях и сложных манипуляциях. Эта капуста готовится элементарно, а результат превзойдет все ожидания. Идеально подходит для тех, кто ценит свое время и любит вкусно поесть.
Нам понадобится:
- 1,5 кг капусты (выбирайте плотный и сочный кочан);
- 1 крупная свекла (именно она подарит капусте рубиновый оттенок и приятную сладость);
- 5 зубчиков чеснока (чем ароматнее, тем лучше);
- 1 литр воды;
- 3 ст. л. сахара (сладость подчеркнет кислинку);
- 3 ст. л. соли (без горки);
- 10 горошин черного перца (для пикантности);
- 1 лавровый лист (для аромата);
- 0,5 ст. л. уксуса (9%, обычного столового).
Готовим по шагам:
- Шинкуем капусту: Тонко нарежьте капусту ножом или воспользуйтесь шинковкой. Чем тоньше, тем лучше она промаринуется.
- Трем свеклу и режем чеснок: Свеклу измельчите на крупной терке (не волнуйтесь, руки не окрасятся!), а чеснок нарежьте тонкими пластинками.
- Смешиваем овощи: В глубокой неметаллической миске тщательно перемешайте капусту, свеклу и чеснок. Это создаст тот самый неповторимый купаж вкусов.
- Варим маринад: В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, перец горошком и лавровый лист. Доведите до кипения и проварите минут 10, чтобы все ароматы раскрылись.
- Убираем лишнее и добавляем уксус: Выньте из маринада перец и лавровый лист (они отдали свой вкус). Влейте уксус и перемешайте.
- Заливаем капусту: Залейте горячим маринадом капусту, тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно распределился.
- В банку и в холодильник: Переложите капусту в стерилизованную банку (так она дольше сохранится). Остудите при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник на сутки.
Уже на следующий день вы сможете наслаждаться сочной, хрустящей и ароматной капустой "Провансаль"! Она станет отличным дополнением к любому блюду и украшением вашего стола.
Экспертное замечание: Свекла – это не только секретный ингредиент, но и отличный природный краситель. Она придаст вашей капусте аппетитный розовый оттенок. Не бойтесь экспериментировать с пропорциями и специями – добавьте немного моркови, яблока или острого перца. Главное, чтобы вам было вкусно! И помните, что правильно приготовленная квашеная капуста – это отличный источник витаминов и пробиотиков, которые так важны для здоровья. Приятного аппетита!
