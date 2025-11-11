Логотип новостного портала Прогород
Капуста "Провансаль" мгновенного приготовления: тает во рту уже завтра — секретный ингредиент преображает вкус

Квашеная капуста – это не просто закуска, это настоящий портал в детство, к бабушкиным пирогам и зимним посиделкам. А уж с горячей картошечкой "в мундире", да с маслицем и укропчиком – это вообще космос! Но признайтесь честно, у кого сейчас есть время ждать, пока капуста соизволит закваситься по всем правилам? У меня для вас отличная новость: есть рецепт, который позволит вам насладиться сочной и хрустящей капусткой уже на следующий день! И главный секрет тут… свекла! Да-да, именно она придаст блюду неповторимый цвет и пикантный вкус.

"Провансаль" на скорую руку: проще не бывает!

Забудьте о многодневных ожиданиях и сложных манипуляциях. Эта капуста готовится элементарно, а результат превзойдет все ожидания. Идеально подходит для тех, кто ценит свое время и любит вкусно поесть.

Нам понадобится:

  • 1,5 кг капусты (выбирайте плотный и сочный кочан);
  • 1 крупная свекла (именно она подарит капусте рубиновый оттенок и приятную сладость);
  • 5 зубчиков чеснока (чем ароматнее, тем лучше);
  • 1 литр воды;
  • 3 ст. л. сахара (сладость подчеркнет кислинку);
  • 3 ст. л. соли (без горки);
  • 10 горошин черного перца (для пикантности);
  • 1 лавровый лист (для аромата);
  • 0,5 ст. л. уксуса (9%, обычного столового).

Готовим по шагам:

  1. Шинкуем капусту: Тонко нарежьте капусту ножом или воспользуйтесь шинковкой. Чем тоньше, тем лучше она промаринуется.
  2. Трем свеклу и режем чеснок: Свеклу измельчите на крупной терке (не волнуйтесь, руки не окрасятся!), а чеснок нарежьте тонкими пластинками.
  3. Смешиваем овощи: В глубокой неметаллической миске тщательно перемешайте капусту, свеклу и чеснок. Это создаст тот самый неповторимый купаж вкусов.
  4. Варим маринад: В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, перец горошком и лавровый лист. Доведите до кипения и проварите минут 10, чтобы все ароматы раскрылись.
  5. Убираем лишнее и добавляем уксус: Выньте из маринада перец и лавровый лист (они отдали свой вкус). Влейте уксус и перемешайте.
  6. Заливаем капусту: Залейте горячим маринадом капусту, тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно распределился.
  7. В банку и в холодильник: Переложите капусту в стерилизованную банку (так она дольше сохранится). Остудите при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник на сутки.

Уже на следующий день вы сможете наслаждаться сочной, хрустящей и ароматной капустой "Провансаль"! Она станет отличным дополнением к любому блюду и украшением вашего стола.

Экспертное замечание: Свекла – это не только секретный ингредиент, но и отличный природный краситель. Она придаст вашей капусте аппетитный розовый оттенок. Не бойтесь экспериментировать с пропорциями и специями – добавьте немного моркови, яблока или острого перца. Главное, чтобы вам было вкусно! И помните, что правильно приготовленная квашеная капуста – это отличный источник витаминов и пробиотиков, которые так важны для здоровья. Приятного аппетита!

