Ученые назвали самый полезный гриб: не шампиньоны, не вешенки и в 2 раза полезнее желанных лисичек

Ученые назвали самый полезный гриб: не шампиньоны, не вешенки и в 2 раза полезнее желанных лисичек Фото Никита Чернов / "Про Город Сыктывкар"

Их называют «лесным мясом» не просто так. Грибы — это уникальный продукт, сочетающий в себе питательность и богатый витаминно-минеральный состав. При поддержке эндокринолога Натальи Лазуренко мы разберемся, в чем же заключается настоящая ценность популярных видов грибов и как их употребление влияет на наше здоровье.

Белый гриб: Флагман пользы

Боровик по праву считается королем леса. Его пищевой профиль впечатляет: это настоящая кладовая калия, железа, фосфора и магния. Такой набор незаменим для здоровья сердца, крепких костей и стабильной работы нервной системы.

Ключевые преимущества:

  • Сытость и контроль веса: Высокое содержание белка и клетчатки надолго насыщает и помогает управлять аппетитом.

  • Антивозрастной эффект: Антиоксиданты в составе боровиков помогают бороться с окислительным стрессом — основной причиной старения клеток.

  • Защита сердца: Регулярное употребление способствует снижению уровня «плохого» холестерина, что является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

    • Шампиньоны: Доступный суперфуд

    Эти привычные грибы — гораздо больше, чем просто начинка для пиццы. По содержанию фосфора они могут составить конкуренцию некоторым видам рыбы, а витамины группы B в их составе поддерживают энергетический обмен в организме.

    «Шампиньоны — идеальный вариант для полезного перекуса, — комментирует доктор Лазуренко. — Они отлично утоляют голод, не создавая чувства тяжести в желудке». Их круглогодичная доступность делает этот продукт незаменимым помощником в поддержании сбалансированного рациона.

    Мацутакэ: Японский эликсир иммунитета

    Этот деликатесный гриб, высоко ценимый в азиатской кухне, славится высокой концентрацией бета-глюканов. Эти полисахариды обладают мощными противовоспалительными свойствами.

    «Введение мацутакэ в рацион — отличная стратегия для укрепления иммунитета, — отмечает специалист. — Это помогает повысить сопротивляемость организма сезонным вирусам и инфекциям».

    Лисички: Солнечный детокс

    Яркий цвет этих грибов — не просто эстетическое удовольствие. Лисички известны своей способностью мягко нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и способствовать выведению накопленных токсинов. Они особенно полезны тем, кто следит за фигурой, так как помогают восполнить дефицит микроэлементов без лишних калорий.

    Как извлечь максимум пользы?

    Грибы — это ценный, но не универсальный продукт. Специалисты рекомендуют включать их в рацион 2-3 раза в неделю.

    Важные правила:

    1. Происхождение — ключевой фактор. Покупайте грибы только у проверенных поставщиков или собирайте в экологически чистых регионах.

    2. Разнообразие — основа рациона. Грибы не заменяют собой другие важные продукты, а дополняют сбалансированное меню.

    3. Кулинарная универсальность. Используйте их как полноценный гарнир, добавляйте в супы, салаты, закуски и основные блюда, чтобы обогатить их вкус и питательную ценность.

    Включив грибы в свое регулярное меню, вы не только разнообразите палитру вкусов, но и сделаете осознанный вклад в собственное здоровье. Это тот случай, когда гастрономическое удовольствие идет рука об руку с несомненной пользой, пишет oren1.ru.

