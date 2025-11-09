Ученые назвали самый полезный гриб: не шампиньоны, не вешенки и в 2 раза полезнее желанных лисичек

Боровик по праву считается королем леса. Его пищевой профиль впечатляет: это настоящая кладовая калия, железа, фосфора и магния. Такой набор незаменим для здоровья сердца, крепких костей и стабильной работы нервной системы.

Их называют «лесным мясом» не просто так. Грибы — это уникальный продукт, сочетающий в себе питательность и богатый витаминно-минеральный состав. При поддержке эндокринолога Натальи Лазуренко мы разберемся, в чем же заключается настоящая ценность популярных видов грибов и как их употребление влияет на наше здоровье.

Сытость и контроль веса: Высокое содержание белка и клетчатки надолго насыщает и помогает управлять аппетитом.

Антивозрастной эффект: Антиоксиданты в составе боровиков помогают бороться с окислительным стрессом — основной причиной старения клеток.

Защита сердца: Регулярное употребление способствует снижению уровня «плохого» холестерина, что является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Шампиньоны: Доступный суперфуд

Эти привычные грибы — гораздо больше, чем просто начинка для пиццы. По содержанию фосфора они могут составить конкуренцию некоторым видам рыбы, а витамины группы B в их составе поддерживают энергетический обмен в организме.

«Шампиньоны — идеальный вариант для полезного перекуса, — комментирует доктор Лазуренко. — Они отлично утоляют голод, не создавая чувства тяжести в желудке». Их круглогодичная доступность делает этот продукт незаменимым помощником в поддержании сбалансированного рациона.

Мацутакэ: Японский эликсир иммунитета

Этот деликатесный гриб, высоко ценимый в азиатской кухне, славится высокой концентрацией бета-глюканов. Эти полисахариды обладают мощными противовоспалительными свойствами.

«Введение мацутакэ в рацион — отличная стратегия для укрепления иммунитета, — отмечает специалист. — Это помогает повысить сопротивляемость организма сезонным вирусам и инфекциям».

Лисички: Солнечный детокс

Яркий цвет этих грибов — не просто эстетическое удовольствие. Лисички известны своей способностью мягко нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и способствовать выведению накопленных токсинов. Они особенно полезны тем, кто следит за фигурой, так как помогают восполнить дефицит микроэлементов без лишних калорий.

Как извлечь максимум пользы?

Грибы — это ценный, но не универсальный продукт. Специалисты рекомендуют включать их в рацион 2-3 раза в неделю.

Важные правила:

Происхождение — ключевой фактор. Покупайте грибы только у проверенных поставщиков или собирайте в экологически чистых регионах. Разнообразие — основа рациона. Грибы не заменяют собой другие важные продукты, а дополняют сбалансированное меню. Кулинарная универсальность. Используйте их как полноценный гарнир, добавляйте в супы, салаты, закуски и основные блюда, чтобы обогатить их вкус и питательную ценность.

Включив грибы в свое регулярное меню, вы не только разнообразите палитру вкусов, но и сделаете осознанный вклад в собственное здоровье. Это тот случай, когда гастрономическое удовольствие идет рука об руку с несомненной пользой, пишет oren1.ru.

Читайте также: