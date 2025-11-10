"Топ за свои деньги": продукты в "Светофоре", у которых качество в 2 раза выше цены

На фоне постоянного роста цен многие ищут способы экономить на продуктах без потери качества. «Светофор» часто ассоциируется только с бюджетными товарами, но здесь можно найти продукты, которые ничем не уступают аналогам из «Пятерочки» или «Магнита», при этом ощутимо выигрывая в цене. Вот проверенный список таких покупок.

1. Замороженные шампиньоны

Цена: около 100 руб./кг

около 100 руб./кг Почему стоит брать: Удобная форма (уже нарезаны), простой состав (только грибы). После разморозки сохраняют нормальную консистенцию, идеальны для жульена, супов или соусов. Цена в разы ниже, чем на свежие шампиньоны в супермаркетах не в сезон.

2. Колбаса вареная (бренды «Ладога», «Анком»)