Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

"Топ за свои деньги": продукты в "Светофоре", у которых качество в 2 раза выше цены

"Топ за свои деньги": продукты в "Светофоре", у которых качество в 2 раза выше цены Фото Анастасии Дмитриевой

На фоне постоянного роста цен многие ищут способы экономить на продуктах без потери качества. «Светофор» часто ассоциируется только с бюджетными товарами, но здесь можно найти продукты, которые ничем не уступают аналогам из «Пятерочки» или «Магнита», при этом ощутимо выигрывая в цене. Вот проверенный список таких покупок.

1. Замороженные шампиньоны

  • Цена: около 100 руб./кг
  • Почему стоит брать: Удобная форма (уже нарезаны), простой состав (только грибы). После разморозки сохраняют нормальную консистенцию, идеальны для жульена, супов или соусов. Цена в разы ниже, чем на свежие шампиньоны в супермаркетах не в сезон.

2. Колбаса вареная (бренды «Ладога», «Анком»)

  • Цена: от 180 руб./кг

  • Почему стоит брать: Состав стандартен для этого ценового сегмента: есть и усилители вкуса, но он не хуже, чем у аналогичных бюджетных марок в обычных сетях. При этом цена за килограмм сегодня — редкость даже по акции.

    • 3. Консервы: Печень трески «по-мурмански»

    • Цена: около 56 руб.

  • Почему стоит брать: Один из самых дешевых на рынке вариантов для любителей этого продукта. Производитель заявляет о соответствии ГОСТу. Если вы в принципе любите печень трески — это беспроигрышный способ сэкономить.

    • 4. Тесто («Талосто»)

    • Цена: около 30 руб. за упаковку

    • Почему стоит брать: Это тот самый знакомый многим бренд, который продается и в «Пятерочках», но по более высокой цене. Тесто проверено временем и многочисленными пирогами — абсолютно предсказуемый и надежный продукт для выпечки.

    5. Сыры

    • Примеры и цены:

      • Плавленый сыр «President»: 108 руб. за 280 г (выгодный большой формат).

      • Плавленый сыр «Viola»: 62 руб. за 180 г.

      • Твердые сыры («Гауда», «Эдам» и др.): в районе 315–320 руб./кг.

    • Почему стоит брать: Известные бренды по ценам ниже сетевых. Твердые сыры — хороший вариант для готовки (запекания, пиццы), где не требуется продукт премиум-класса.

    6. Мясные чипсы

    • Цена: около 127 руб. за 150 г

    • Почему стоит брать: Привлекательный состав на фоне цены. Найти подобный снек по такой стоимости в других сетях практически невозможно.

    7. Яичная лапша

    • Почему стоит брать: Универсальный и надежный продукт. Подходит и для супов, и в качестве гарнира с соусами. Главное — соблюдать время приготовления, чтобы не разварилась.

    8. Молочные коктейли («Grand»)

    • Цена: около 42 руб.

    • Почему стоит брать: В отличие от некоторых других десертов этого бренда (например, пудингов), состав у коктейлей довольно неплохой. Это более выгодная и менее «химическая» альтернатива многим разрекламированным вариантам.

    Итог: Как покупать с умом?

    «Светофор» — не место для гастрономического шопинга, но отличная площадка для рациональных покупок. Ключевые принципы:

    1. Сравнивайте с супермаркетами. Выгода должна быть реальной, а не копеечной.

    2. Обращайте внимание на знакомые бренды. Часто это те же товары, что и в сетях, но в другой фасовке или по специальной цене.

    3. Читайте состав. Он поможет понять, за счет чего достигнута низкая цена, и принять осознанное решение.

    Эти продукты доказывают, что можно тратить меньше на повседневные нужды, не переходя на откровенно некачественные товары. Главное — знать, что искать.

    Материал основан на личном опыте автора блога. Все описанные ситуации реальны и не являются рекламой указанной торговой сети и товара.

    Читайте также: