"Топ за свои деньги": продукты в "Светофоре", у которых качество в 2 раза выше цены
- 10:45 10 ноября
- Анастасия Дмитриева
На фоне постоянного роста цен многие ищут способы экономить на продуктах без потери качества. «Светофор» часто ассоциируется только с бюджетными товарами, но здесь можно найти продукты, которые ничем не уступают аналогам из «Пятерочки» или «Магнита», при этом ощутимо выигрывая в цене. Вот проверенный список таких покупок.
1. Замороженные шампиньоны
- Цена: около 100 руб./кг
- Почему стоит брать: Удобная форма (уже нарезаны), простой состав (только грибы). После разморозки сохраняют нормальную консистенцию, идеальны для жульена, супов или соусов. Цена в разы ниже, чем на свежие шампиньоны в супермаркетах не в сезон.
2. Колбаса вареная (бренды «Ладога», «Анком»)
-
Цена: от 180 руб./кг
Почему стоит брать: Состав стандартен для этого ценового сегмента: есть и усилители вкуса, но он не хуже, чем у аналогичных бюджетных марок в обычных сетях. При этом цена за килограмм сегодня — редкость даже по акции.
3. Консервы: Печень трески «по-мурмански»
-
Цена: около 56 руб.
Почему стоит брать: Один из самых дешевых на рынке вариантов для любителей этого продукта. Производитель заявляет о соответствии ГОСТу. Если вы в принципе любите печень трески — это беспроигрышный способ сэкономить.
4. Тесто («Талосто»)
-
Цена: около 30 руб. за упаковку
-
Почему стоит брать: Это тот самый знакомый многим бренд, который продается и в «Пятерочках», но по более высокой цене. Тесто проверено временем и многочисленными пирогами — абсолютно предсказуемый и надежный продукт для выпечки.
5. Сыры
-
Примеры и цены:
-
Плавленый сыр «President»: 108 руб. за 280 г (выгодный большой формат).
-
Плавленый сыр «Viola»: 62 руб. за 180 г.
-
Твердые сыры («Гауда», «Эдам» и др.): в районе 315–320 руб./кг.
-
-
Почему стоит брать: Известные бренды по ценам ниже сетевых. Твердые сыры — хороший вариант для готовки (запекания, пиццы), где не требуется продукт премиум-класса.
6. Мясные чипсы
-
Цена: около 127 руб. за 150 г
-
Почему стоит брать: Привлекательный состав на фоне цены. Найти подобный снек по такой стоимости в других сетях практически невозможно.
7. Яичная лапша
-
Почему стоит брать: Универсальный и надежный продукт. Подходит и для супов, и в качестве гарнира с соусами. Главное — соблюдать время приготовления, чтобы не разварилась.
8. Молочные коктейли («Grand»)
-
Цена: около 42 руб.
-
Почему стоит брать: В отличие от некоторых других десертов этого бренда (например, пудингов), состав у коктейлей довольно неплохой. Это более выгодная и менее «химическая» альтернатива многим разрекламированным вариантам.
Итог: Как покупать с умом?
«Светофор» — не место для гастрономического шопинга, но отличная площадка для рациональных покупок. Ключевые принципы:
-
Сравнивайте с супермаркетами. Выгода должна быть реальной, а не копеечной.
-
Обращайте внимание на знакомые бренды. Часто это те же товары, что и в сетях, но в другой фасовке или по специальной цене.
-
Читайте состав. Он поможет понять, за счет чего достигнута низкая цена, и принять осознанное решение.
Эти продукты доказывают, что можно тратить меньше на повседневные нужды, не переходя на откровенно некачественные товары. Главное — знать, что искать.
Материал основан на личном опыте автора блога. Все описанные ситуации реальны и не являются рекламой указанной торговой сети и товара.
