Без яда и капкана: вот как в старинных селах на Урале защищают дома от мышей и крыс — грызуны бегут как от пожара

Неприятное шуршание за стеной, внезапно мелькнувший серый "хвост" – грызуны в доме это настоящая катастрофа. Ловушки, яды, коты-мышеловы… чего только не придумывают владельцы частных домов в борьбе с этой напастью. Но есть способ проще, надежнее и безопаснее – отпугнуть мышей и крыс так, чтобы они навсегда забыли дорогу в ваш дом. Секрет кроется в запахах. Обоняние грызунов в разы острее человеческого, и запахи, которые мы едва замечаем, для них – настоящий "сигнал тревоги". Эти секреты защиты домов от грызунов были известны еще нашим предкам, а в некоторых деревнях на Урале их успешно используют до сих пор. Давайте узнаем эти "ароматные" хитрости!

Шаг 1: "Ароматная" баррикада – создаём невыносимую атмосферу для грызунов Первый шаг – создание ароматической защиты по периметру дома, в подполе и других уязвимых местах. Здесь нам помогут растения с сильным и неприятным для грызунов запахом.