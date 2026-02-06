На БМ-14 Сыктывкарского ЛПК произвели 10 миллионов тонн бумажной продукции

На одной из бумагоделательных машин АО «СЛПК» - БМ-14 выпустили 10 миллионов тонн готовой продукции с момента запуска машины в 1982 году.

- Поздравляю всех сотрудников и ветеранов БМ-14 с достижением важного производственного рубежа - выпуском 10 миллионов тонн готовой продукции! Если измерить этот объем в километрах, то за всю историю работы машины на ней произвели уже 150 миллионов километров бумажного полотна, что равно расстоянию от Земли до Солнца. В этом впечатляющем, вызывающем гордость результате – вклад каждого работника цеха. Я искренне благодарю всю команду за отличную работу и желаю нашему комбинату еще много миллионов тонн высококачественной бумаги! - сказал Владимир Дружков, генеральный директор АО «СЛПК».