На БМ-14 Сыктывкарского ЛПК произвели 10 миллионов тонн бумажной продукции
- 11:50 6 февраля
- Алла Солнцева
На одной из бумагоделательных машин АО «СЛПК» - БМ-14 выпустили 10 миллионов тонн готовой продукции с момента запуска машины в 1982 году.
- Поздравляю всех сотрудников и ветеранов БМ-14 с достижением важного производственного рубежа - выпуском 10 миллионов тонн готовой продукции! Если измерить этот объем в километрах, то за всю историю работы машины на ней произвели уже 150 миллионов километров бумажного полотна, что равно расстоянию от Земли до Солнца. В этом впечатляющем, вызывающем гордость результате – вклад каждого работника цеха. Я искренне благодарю всю команду за отличную работу и желаю нашему комбинату еще много миллионов тонн высококачественной бумаги! - сказал Владимир Дружков, генеральный директор АО «СЛПК».
Сегодня БМ-14 производит офисную бумагу классов A, B и С (70-80 г/м2), офисную бумагу для скоростной печати (75−80 г/м2) и офсетную бумагу (70−80 г/м2). Именно из продукции этой бумагоделательной машины Сыктывкарского ЛПК производится легендарная офисная бумага «Снегурочка» - продукт, ставший символом качества и надежности. Благодаря ряду проведенных модернизаций производительность БМ-14 выросла со 180 тысяч тонн до 353 тысяч тонн продукции в год.
В первые годы работы БМ‑14 обеспечивала страну книжно‑журнальной бумагой, необходимой для печатной индустрии. Продукция отличалась низкой себестоимостью, что позволяло снижать цену на книги и журналы. К началу 2000‑х годов спрос на книжно‑журнальную бумагу снизился, и машина успешно переориентировалась на выпуск офисной бумаги.