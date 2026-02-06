Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

На БМ-14 Сыктывкарского ЛПК произвели 10 миллионов тонн бумажной продукции

На БМ-14 Сыктывкарского ЛПК произвели 10 миллионов тонн бумажной продукцииФото Сыктывкарский ЛПК

На одной из бумагоделательных машин АО «СЛПК» - БМ-14 выпустили 10 миллионов тонн готовой продукции с момента запуска машины в 1982 году.   

- Поздравляю всех сотрудников и ветеранов БМ-14 с достижением важного производственного рубежа - выпуском 10 миллионов тонн готовой продукции! Если измерить этот объем в километрах, то за всю историю работы машины на ней произвели уже 150 миллионов километров бумажного полотна, что равно расстоянию от Земли до Солнца. В этом впечатляющем, вызывающем гордость результате – вклад каждого работника цеха. Я искренне благодарю всю команду за отличную работу и желаю нашему комбинату еще много миллионов тонн высококачественной бумаги! - сказал Владимир Дружков, генеральный директор АО «СЛПК».

Сегодня БМ-14 производит офисную бумагу классов A, B и С (70-80 г/м2), офисную бумагу для скоростной печати (75−80 г/м2) и офсетную бумагу (70−80 г/м2). Именно из продукции этой бумагоделательной машины Сыктывкарского ЛПК производится легендарная офисная бумага «Снегурочка» - продукт, ставший символом качества и надежности. Благодаря ряду проведенных модернизаций производительность БМ-14 выросла со 180 тысяч тонн до 353 тысяч тонн продукции в год.

В первые годы работы БМ‑14 обеспечивала страну книжно‑журнальной бумагой, необходимой для печатной индустрии. Продукция отличалась низкой себестоимостью, что позволяло снижать цену на книги и журналы. К началу 2000‑х годов спрос на книжно‑журнальную бумагу снизился, и машина успешно переориентировалась на выпуск офисной бумаги.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+