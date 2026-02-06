Логотип новостного портала Прогород
Небольшой мороз и снегопады: синоптики рассказали о погоде в Республике Коми на 6 февраля

Небольшой мороз и снегопады: синоптики рассказали о погоде в Республике Коми на 6 февраля Фото "Про Город"

В регионе в пятницу ожидается переменчивая погода. Подробнее о погоде сообщили синоптики. 

Сыктывкарцев 6 февраля ожидает облачная погода с прояснениями. Ночью вероятен небольшой снег, днем осадки маловероятны. Термометры покажут от -9 до -11 градусов как ночью, так и днем. Ветер западный, умеренный.

В Ухте также прогнозируется облачность с прояснениями и небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах -7…-9 градусов. Ожидается умеренный западный ветер, который ночью усилится до порывистого.

В Печоре ожидается похолодание: ночью до -18…-20 градусов, днем -14…-16 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и временами снег. Ветер северо-западный, умеренный.

В Воркуте ночью столбики термометров опустятся до -23…-25 градусов, днем потеплеет до -16…-18 градусов. Прогнозируется облачная погода с прояснениями и временами небольшой снег. Ветер юго-западный и западный, умеренный.

В Усинске ожидается температура от -13 до -15 градусов как ночью, так и днем. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и временами снег. Ветер северо-западный, умеренный.

В Инте ночью ожидается -20…-22 градуса, днем -14…-16 градусов. Будет облачно с прояснениями, временами пройдет снег. Ветер северо-западный, умеренный.

В Усть-Цильме ночью и днем ожидается около -8…-10 градусов. Прогнозируется облачность с прояснениями, временами небольшой снег. Ветер северо-западный и западный, умеренный, порывистый.

В Вуктыле температура ночью и днем составит -9…-11 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами снег. Ветер северо-западный и западный, умеренный, с порывами.

В Троицко-Печорске прогнозируется небольшой снег и облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью и днем -7…-9 градусов. Ветер западный, умеренный.

В Объячево ожидается температура -10…-12 градусов ночью и днем. Ночью возможен небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный, умеренный.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми продолжат обновлять школьные маршруты, делая акцент на безопасности и комфорте юных пассажиров.

