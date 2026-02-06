Спортсмены из Коми завоевали "серебро" на юношеских соревнованиях по самбо

Более трех сотен спортсменов боролись на ярославском ковре. Спортивный комплекс "Атлант" стал ареной для юношеских баталий в десяти весовых категориях. Трио бойцов представляло Республику Коми на этих представительных состязаниях, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

По итогам напряженных поединков серебряные награды увезли домой сыктывкарец Вадим Красюк, представляющий "СШОР "Эжва", и Евгений Гирянский, оттачивающий мастерство в "СШОР "Печора".