Спортсмены из Коми завоевали "серебро" на юношеских соревнованиях по самбо

Спортсмены из Коми завоевали "серебро" на юношеских соревнованиях по самбоФото Минспорта Коми

Более трех сотен спортсменов боролись на ярославском ковре. Спортивный комплекс "Атлант" стал ареной для юношеских баталий в десяти весовых категориях. Трио бойцов представляло Республику Коми на этих представительных состязаниях, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

По итогам напряженных поединков серебряные награды увезли домой сыктывкарец Вадим Красюк, представляющий "СШОР "Эжва", и Евгений Гирянский, оттачивающий мастерство в "СШОР "Печора".

"Олег Васильев из Микуня, к сожалению, не смог пройти дальше третьего круга. Вадим и Евгений показали отличную подготовку и пробились в финал. Вадим, лидируя почти весь финальный поединок, упустил победу на последних секундах. Евгению не удалось провести результативный прием, и он уступил сопернику", - прокомментировал выступления своих подопечных старший тренер отделения самбо "СШОР "Печора" Юрий Рожков.

Победители и призеры турнира получили шанс выступить на грядущем первенстве России.

Развитие массового спорта – приоритетное направление государственной политики, реализуемое в рамках программы "Спорт России", инициированной Президентом страны Владимиром Путиным.

