Спортсмены из Коми завоевали "серебро" на юношеских соревнованиях по самбо
- 07:30 6 февраля
- Инесса Богатая
Более трех сотен спортсменов боролись на ярославском ковре. Спортивный комплекс "Атлант" стал ареной для юношеских баталий в десяти весовых категориях. Трио бойцов представляло Республику Коми на этих представительных состязаниях, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
По итогам напряженных поединков серебряные награды увезли домой сыктывкарец Вадим Красюк, представляющий "СШОР "Эжва", и Евгений Гирянский, оттачивающий мастерство в "СШОР "Печора".
"Олег Васильев из Микуня, к сожалению, не смог пройти дальше третьего круга. Вадим и Евгений показали отличную подготовку и пробились в финал. Вадим, лидируя почти весь финальный поединок, упустил победу на последних секундах. Евгению не удалось провести результативный прием, и он уступил сопернику", - прокомментировал выступления своих подопечных старший тренер отделения самбо "СШОР "Печора" Юрий Рожков.
Победители и призеры турнира получили шанс выступить на грядущем первенстве России.
