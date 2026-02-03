Соцобъекты СЛПК посетили министры спорта и туризма Коми

Генеральный директор АО «СЛПК» Владимир Дружков продемонстрировал социальные объекты комбината министру физической культуры и спорта Коми Светлане Суворкиной и министру туризма Коми Марии Бадмацыреновой. Гости посетили спорткомплекс «Бумажник», лыжную базу «Веждино», санаторий-профилакторий «Вита», гостиницу «Виктория» в Эжвинском районе Сыктывкара, а также базу отдыха «Парма» в местечке Сосновый Бор Сыктывдинского района. Об истории и возможностях непрофильных активов СЛПК рассказала руководитель социальных объектов Кристина Алькина.





Светлана Суворкина высоко оценила уровень социальной политики Сыктывкарского ЛПК, инфраструктуру социальных объектов. В ходе визита обсуждалась возможность проведения на площадках комбината спортивных мероприятий совместно с министерством спорта региона, например, лыжного марафона «Преодолей себя» или сдачи нормативов ГТО.

«Комбинат – наш давний социальный партнер, который активно участвует в спортивной жизни региона. Это касается не только поддержки физкультурно-спортивных мероприятий, поддержки команд, но и развития и модернизации инфраструктуры. Я хочу выразить огромную благодарность руководству за эту работу. При этом, у Сыктывкарского ЛПК, действительно, есть и собственные площадки, которые необходимо также использовать для вовлечения населения в занятия физкультурой, проведения стартов по различным видам спорта», – сказала министр физической культуры и спорта.



По словам Светланы Суворкиной, поддержка корпоративного спорта - одна из ключевых задач, которые стоят перед нами по поручению Президента Владимира Путина. Особое внимание массовому спорту уделяет и Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн. Поэтому Минспорта Коми всеми силами поддержит массовые физкультурные мероприятия комбината и, конечно, окажет содействие в организации выполнения и приема нормативов комплекса ГТО на площадке спортивного комплекса «Бумажник».