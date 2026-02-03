Логотип новостного портала Прогород
Соцобъекты СЛПК посетили министры спорта и туризма Коми

Генеральный директор АО «СЛПК» Владимир Дружков продемонстрировал социальные объекты комбината министру физической культуры и спорта Коми Светлане Суворкиной и министру туризма Коми Марии Бадмацыреновой. Гости посетили спорткомплекс «Бумажник», лыжную базу «Веждино», санаторий-профилакторий «Вита», гостиницу «Виктория» в Эжвинском районе Сыктывкара, а также базу отдыха «Парма» в местечке Сосновый Бор Сыктывдинского района. Об истории и возможностях непрофильных активов СЛПК рассказала руководитель социальных объектов Кристина Алькина. 

Светлана Суворкина высоко оценила уровень социальной политики Сыктывкарского ЛПК, инфраструктуру социальных объектов. В ходе визита обсуждалась возможность проведения на площадках комбината спортивных мероприятий совместно с министерством спорта региона, например, лыжного марафона «Преодолей себя» или сдачи нормативов ГТО. 

«Комбинат – наш давний социальный партнер, который активно участвует в спортивной жизни региона. Это касается не только поддержки физкультурно-спортивных мероприятий, поддержки команд, но и развития и модернизации инфраструктуры. Я хочу выразить огромную благодарность руководству за эту работу. При этом, у Сыктывкарского ЛПК, действительно, есть и собственные площадки, которые необходимо также использовать для вовлечения населения в занятия физкультурой, проведения стартов по различным видам спорта», – сказала министр физической культуры и спорта. 
 

По словам Светланы Суворкиной, поддержка корпоративного спорта - одна из ключевых задач, которые стоят перед нами по поручению Президента Владимира Путина. Особое внимание массовому спорту уделяет и Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн. Поэтому Минспорта Коми всеми силами поддержит массовые физкультурные мероприятия комбината и, конечно, окажет содействие в организации выполнения и приема нормативов комплекса ГТО на площадке спортивного комплекса «Бумажник».

 

- Мы также видим большой туристический потенциал у предприятия. Сыктывкарский ЛПК является прекрасным ресурсом для развития промышленного туризма. Это будет способствовать популяризации рабочих профессий и привлечению молодежи. Нужно обязательно развивать это направление. Кроме этого, вовлечение социальных объектов предприятия, таких как санаторий-профилакторий «Вита» и база отдыха «Парма», открывает новые возможности для туров выходного дня как сыктывкарцам, так и гостям региона. Мы планируем активно взаимодействовать с комбинатом в организации различных мероприятий на этих площадках, - отметила министр туризма Мария Бадмацыренова.

- Визит гостей такого высокого уровня на наши соцобъекты состоялся впервые. Стороны подтвердили готовность продолжать диалог и сотрудничество в рамках организации спортивных мероприятий и создания туристических продуктов, - подчеркнул гендиректор Сыктывкарского ЛПК Владимир Дружков.

