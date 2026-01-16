ОАЭ вытеснили Таиланд из главных направлений для зарубежного отдыха на новогодние праздники

Прошедшие новогодние каникулы за границей провели на 22,5% больше россиян, чем годом ранее. Общероссийский тренд подтверждается и в Коми: ее жители выбирали заграничные путешествия на 34% чаще, чем годом ранее. Активнее всего у жителей республики росло азиатское направление во главе с Вьетнамом, в топ-3 по динамике прироста турпотока также попали Индия и впервые — Босния и Герцеговина. В равной степени — почти на четверть — выросло число поездок в страны Африки и Ближнего Востока. В Европу ездили чаще на 16%, Северная и Южная Америка прибавили по 6% и 2% соответственно.



Странами-лидерами по числу гостей из России стали Беларусь, Турция и ОАЭ. При этом в прошлом году в топе были те же Беларусь и Турция, а также популярный у наших соотечественников Таиланд, который в этом году уступил место в топ-3 Дубаю, Абу-Даби и другим курортам Объединенных Арабских Эмиратов.

А вот самыми «качающими» странами оказались Беларусь, Таиланд и Китай: здесь абоненты МегаФона потратили больше всего мобильного трафика. В целом доля пользователей роуминга от МегаФона выросла на 22% год к году.