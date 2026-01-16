ОАЭ вытеснили Таиланд из главных направлений для зарубежного отдыха на новогодние праздники

Логотип новостного портала Прогород
Прошедшие новогодние каникулы за границей провели на 22,5% больше россиян, чем годом ранее. Общероссийский тренд подтверждается и в Коми: ее жители выбирали заграничные путешествия на 34% чаще, чем годом ранее. Активнее всего у жителей республики росло азиатское направление во главе с Вьетнамом, в топ-3 по динамике прироста турпотока также попали Индия и впервые — Босния и Герцеговина. В равной степени — почти на четверть — выросло число поездок в страны Африки и Ближнего Востока. В Европу ездили чаще на 16%, Северная и Южная Америка прибавили по 6% и 2% соответственно.
 
Странами-лидерами по числу гостей из России стали Беларусь, Турция и ОАЭ. При этом в прошлом году в топе были те же Беларусь и Турция, а также популярный у наших соотечественников Таиланд, который в этом году уступил место в топ-3 Дубаю, Абу-Даби и другим курортам Объединенных Арабских Эмиратов.

А вот самыми «качающими» странами  оказались Беларусь, Таиланд и Китай: здесь абоненты МегаФона потратили больше всего мобильного трафика. В целом доля пользователей роуминга от МегаФона выросла на 22% год к году.

По туристическому потоку из России рекордно вырос Вьетнам (+200%) — в последние годы страна демонстрирует стабильный рост интереса со стороны россиян. Следом идут ближневосточная Иордания (+168%), в которую не так давно были отменены обязательные визы для россиян, а также Босния и Герцеговина (+93%). Последняя — одна из немногих европейских стран, куда также не нужна виза, а попасть сюда можно через Сербию — единственную страну Европы с прямым авиасообщением с Россией.

Азия выросла более чем на треть и ожидаемо стала самым востребованным направлением. Здесь максимальное число туристов приехало в Таиланд (доля по Азии 31%), Китай (29%) и Вьетнам (12%). Среди европейских стран больше всего туристов приняли Германия (9%), Франция и Италия (по 8%). 

В Африке традиционный лидер — Египет (более 80%), далее — Маврикий (он же первый по приросту: +91%), а также ЮАР. Годом ранее место Маврикия в тройке занимали Сейшельские острова. На Ближнем Востоке отдыхающие продолжают ценить Турцию и ОАЭ, популярна также и Саудовская Аравия.

Тем временем из-за рубежа в Россию в эти новогодние праздники чаще приезжали гости из Казахстана, Беларуси и Китая, при этом в прошлом году Казахстан был лишь на пятом месте. В топ-10 попали также США, ОАЭ, Узбекистан и ряд европейских стран: Австрия, Франция, Нидерланды и Дания.
 

