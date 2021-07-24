Секс на крыше, вуктыльский нудист и пьяный мастер: подборка чудаков из Коми

13 июля несовершеннолетние девушки в состоянии алкогольного опьянения потушили огонь на мемориале «Вечная слава». Сделали они это чтобы понять, можно ли затушить пламя спиртным. Что у них происходило в этот момент в голове - непонятно.

Портал PG11.ru вспомнил еще случаи с чудаками в Коми, которые произошли за последние три года.

Поездка на крыше машины В мае 2021 года очевидцы увидели, как семь-восемь человек «забились» в жару в BMW и освежались на крыше авто.

- Жара в разгаре, молодые люди перегрелись. Возможно, у них и гармонь была. Интересно, никого по пути не потеряли? - рассуждает одна из очевидицев.

Девушки резвились в фонтанах

12 мая 2019 года в Сыктывкаре две девушки купались в фонтане на Театральной площади посреди бела дня. Они плескались друг в друга водой, а любопытные прохожие наблюдали за выходкой незнакомок. При этом некоторые снимали горожанок на видео. Как отметили сами девушки, они не только искупались в фонтане, но и побрили в нем ноги. Сделали они это для того, чтобы повеселиться и снять для своего Instagram что-нибудь новое и необычное.

Парень проехался на велосипеде по Стефановской площади в одних трусах

22 января 2019 года сыктывкарец Матвей Морозов проехался по Стефановской площади и улице Коммунистической в одних трусах и шлеме. Как отметил парень, прохожие реагировали на него положительно: смеялись, улыбались и снимали на видео. Также сыктывкарец сообщил, что ему было нехолодно, а проехался в трусах он ради того, чтобы раскрутить свой Instagram.

Морозостойкий сыктывкарец

Это один из самых известных сыктывкарских чудаков, которого видел, наверное, каждый второй житель города. Мужчина круглый год ходит в одной рубашке с коротким рукавом и шортах. А запомнился он горожанам тем, что в этой одежде он разгуливает по Сыктывкару даже зимой в сильные морозы.

Сложное «путешествие» в магазин

31 июля 2018 года жители Воркуты заметили мужчину, который ползал на коленях. Сначала он передвигался по-пластунски, затем медленно пролез под ограждающей лентой и оперся на колени. На четвереньках он двинулся дальше. Оказалось, что его целью был вход в магазин. Но когда мужчина добрался до двери, она была закрыта. Воркутинец сел у входа и стал медленно раскачиваться взад-вперед.

Секс на крыше дома

В ночь с 11 на 12 июля 2018 года житель Сыктывкара сфотографировал, как пара занималась сексом. Причем любовники выбрали довольно необычное место, чтобы уединиться: они залезли на крышу жилого дома.

Из окна в сугроб

Жители Воркуты зимой скатывались по сугробу прямо из окна многоэтажки. На видеозаписи три молодых человека решили покататься с горки, которая образовалась после мощного снегопада: сугроб достал до окна одной из квартир. Тогда воркутинцы оделись и стали скатываться по снегу на улицу.

Сейф с собакой

В столице Коми произошел странный и не самый приятный инцидент: горожане заметили в камере хранения магазина живую собаку. По словам сыктывкарцев, в магазин на Покровском бульваре зашла женщина с ребенком и собакой. Однако животное она решила не оставлять на улице и закрыла питомца прямо в камере хранения для сумок.

Житель аэропорта

В 2019 году работники сыктывкарского аэропорта сообщили странном мужчине, который им надоел. Мужчина с 2016 года практически каждый день живет в аэропорту Сыктывкара. Все это время он спит, ходит в туалет и ест.

Как отметили работники аэропорта, мужчина гадит, моется, стирает свою одежду, после себя оставляет огромные лужи. Постиранную одежду развешивает в зале ожидания. Когда делаешь замечание, начинает скандалить. Делает вид, что звонит Путину. Иногда очень громко кричит. Люди в кафе не могут спокойно выпить чай. У него огромные пакеты, из которых он постоянно перекладывает вещи прямо в кафетерии, разложив все на диванах.

Воровка веток

В октябре 2019 года в Печоре произошло нечто странное. Поздно вечером на улицу вышла пожилая женщина и стала пилить дерево. Горожане поделились роликом этого происшествия в Сети.

На записи видно, как бабушка с платком на голове усердно пилит дерево. Когда же ей, наконец, удается справиться, оказывается, что она «отхватила» от него внушительную часть. Затем пожилая женщина просто берет «веник» длиной больше собственного роста за один конец и утаскивает его.

Как утверждают горожане, раньше бабушка пилила ветки, но теперь ее часто видят за спилом почти целых деревьев.

Полуголый мужчина кидался на машины

25 июля 2019 года на сыктывкарском «кольце» увидели горожанина, который выбежал прямо на дорогу и стал бросаться под машины. К счастью, машины успели затормозить, после чего человека оттащили прохожие. Его усадили на газон, но он вдруг начал раздеваться. Тогда сыктывкарцы вызвали скорую. Помощь приехала через несколько минут, но мужчина попытался убежать от медиков, однако те поймали его и увезли.

Сыктывкарский танцор диско

1 сентября в столице Коми заметили забавную и странную картину: мужчина исполнял задорные танцы у автобусной остановки прямо перед прохожими. По словам горожан, человек был пьян, что и сподвигло его утроить одиночную вечеринку на улице. В ролике видно, как человек около автобусной остановки рядом с Площадью Габова сперва исполняет некое подобие «лунной походки» Майкла Джексона, а затем просто зажигательно танцует.

Пьяный мастер

24 июля 2019 года жители Воркуты стали свидетелями загадочной картины. Посреди проезжающих машин на асфальте увидели мужчину, который сначала просто вышел на дорогу, а потом стал заниматься чем-то, похожим на йогу. Он сидел в позе лотоса, расставлял руки в разные стороны, а затем и вовсе лег на бетон.

Северные женщины

Сыктывкарские блогерши сняли видео для своего аккаунта в Instagram. Девушки играли друг с другом «на спор», и проигравший выполнял любое желание победившего. Так, одна из сыктывкарок обливалась водой стоя на столике в одном из ТЦ города, а другая поцеловала мимо проходящую горожанку.

Вуктыльский нудист

27 июня 2019 года около 8.00, когда вуктыльцы шли с детьми в детский сад «Сказка». По дороге туда они увидели мужчину-эксгибициониста, который совершенно голый шел вдоль ограды учреждения. Как отметили в пресс-службе МВД Коми, сообщение о нем поступило в 7.45, после чего к корпусу детсада прибыл наряд полиции. Правда, к тому моменту мужчины уже и след простыл

Человек паук

19 июля 2018 года в Эжвинском районе столицы Коми местный житель упал с балкона при попытке спуститься с него на канате из простыней. Как рассказали в Минздраве Коми, все началось с того, что герой истории обнаружил себя запертым в собственной квартире. В сложившейся ситуации мужчина не придумал ничего лучше, кроме как связать из постельного белья импровизированную веревочную лестницу и попытаться спуститься по ней на улицу с балкона. Реализовать первую половину плана труда не составило, а вот со второй вышла загвоздка. То ли простыни были недостаточно прочными, то ли эжвинец слишком много весил, но при попытке спуска «веревка» не выдержала веса мужчины и порвалась. Горожанин упал с высоты четырех-пяти метров прямо на твердую поверхность.

«Гламурный» мужчина

23 июля 2018 года на парковке торгового центра «Торговый двор» произошло нечто странное Парень взял женскую зимнюю куртку, которая висела рядом с мусорным контейнером, надел ее и гулял по стоянке у «свечки». Причем мужчина не был похож на бездомного. По какой причине он решил надеть женское пальто, неизвестно. По словам очевидцев, «гламурный» горожанин не создавал проблем для других людей. Он просто гулял по парковке и всем своим видом показывал, что чувствует себя отлично.

Любительница показать грудь

4 июня 2019 года в центре Ухты заметили странную девушку: она шла по улице, едва прикрыв грудь и держа в руках розу.

На записи видно, как по тротуару вдоль оживленной улицы идет девушка крайне вызывающего вида. Она одета в бесформенные сапоги, мешковатые джинсы, и, самое интересное, безразмерную кофту с широким воротом, которая стянута на плечи таким образом, что едва прикрывает грудь. Завершает образ эпатажной особы романтическая деталь - роза, зажатая в руках.

Сыктывкарец уснул на холодильнике

26 сентября в одном из продуктовых магазинов Сыктывкара горожане увидели мужчину, который уснул прямо на холодильнике. По словам очевидцев, спящего сыктывкарца увели охранники.

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