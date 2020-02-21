Жители Коми, которые выходили из окна в сугроб, прославились на всю страну (видео)

На днях в Сети появился ролик, как развлекаются жители Воркуты зимой. В нем молодые люди скатывались по сугробу прямо из окна многоэтажки. Запись оказалась настолько забавной, что ее показали по федеральным телеканалам.

Видео облетело российские СМИ и попало в ленту таких каналов, как «РЕН ТВ», «НТВ» и «Life». На самой записи три молодых человека решили покататься с горки, которая образовалась после мощного снегопада: сугроб достал до окна одной из квартир. Тогда воркутинцы оделись и стали скатываться по снегу на улицу.

А вот в столице Коми и остальной России преимущественно тепло. В этом году синоптики называют зиму аномальной, а виной тому природные явления, которые происходят на территории страны. О том, почему так случилось, читайте ПО ССЫЛКЕ.

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