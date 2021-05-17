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Сыктывкарцы катались по «кольцу» на крыше BMW

Сыктывкарцы катались по «кольцу» на крыше BMW

17 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Сыктывкарцы катались по «кольцу» на крыше BMW Фото очевидца
Машина была «забита под завязку»

Прошлая неделя в Сыктывкаре выдалась довольно жаркой, люди спасались как могли. Горожане прислали порталу PG11.ru интересное решение, которое придумали автомобилисты.

Очевидица увидела, как семь-восемь человек «забились» в жару в BMW и освежались на крыше авто. 

- Жара в разгаре, молодые люди перегрелись. Возможно, у них и гармонь была. Интересно, никого по пути не потеряли? - рассуждает очевидица.

Сыктывкарка также отметила, что машина проезжала на красный свет. 

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Очевидец получет гонорар в размере 300 рублей за сообщение и видео. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА  в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

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