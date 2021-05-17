Сыктывкарцы катались по «кольцу» на крыше BMW

Сыктывкарцы катались по «кольцу» на крыше BMW17 мая 2021
Фото очевидца
Машина была «забита под завязку»
Прошлая неделя в Сыктывкаре выдалась довольно жаркой, люди спасались как могли. Горожане прислали порталу PG11.ru интересное решение, которое придумали автомобилисты.
Очевидица увидела, как семь-восемь человек «забились» в жару в BMW и освежались на крыше авто.
- Жара в разгаре, молодые люди перегрелись. Возможно, у них и гармонь была. Интересно, никого по пути не потеряли? - рассуждает очевидица.
Сыктывкарка также отметила, что машина проезжала на красный свет.
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17 мая 2021, 10:39
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