Сыктывкарцы катались по «кольцу» на крыше BMW

Прошлая неделя в Сыктывкаре выдалась довольно жаркой, люди спасались как могли. Горожане прислали порталу PG11.ru интересное решение, которое придумали автомобилисты.

Очевидица увидела, как семь-восемь человек «забились» в жару в BMW и освежались на крыше авто.

- Жара в разгаре, молодые люди перегрелись. Возможно, у них и гармонь была. Интересно, никого по пути не потеряли? - рассуждает очевидица.

Сыктывкарка также отметила, что машина проезжала на красный свет.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram