Сыктывкарка пошла в магазин из закрыла в сейфе для хранения сумок свою собаку (видео)15 января 2021
Дмитрий ПаскарВозрастное ограничение: 6+
Скриншот из видео / PG11.ru
На просьбу выпустить животное женщина сказала, что с ней ничего не будет
В столице Коми произошел странный и не самый приятный инцидент: горожане заметили в камере хранения магазина живую собаку. Об этом читатели рассказали порталу PG11.ru.
По словам сыктывкарцев, в магазин на Покровском бульваре зашла женщина с ребенком и собакой. Однако животное она решила не оставлять на улице и закрыла питомца прямо в камере хранения для сумок.
- Она скулила, орала и выламывала двери как могла, а хозяйка спокойно ходила по магазину с ребенком. На просьбу выпустить собаку женщина сказала, что с ней ничего не будет, - рассказали очевидцы.
Напомним, что иногда питомцы жителей Коми бывают не так безобидны, что их можно закрыть в ящике. Так, недавно жительница Усинска заплатила внушительную сумму за нападение своего алабая на человека. Выходка пса обошлась ей в 50 тысяч рублей.
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15 января 2021, 12:25
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