В столице Коми произошел странный и не самый приятный инцидент: горожане заметили в камере хранения магазина живую собаку. Об этом читатели рассказали порталу PG11.ru.

По словам сыктывкарцев, в магазин на Покровском бульваре зашла женщина с ребенком и собакой. Однако животное она решила не оставлять на улице и закрыла питомца прямо в камере хранения для сумок.

- Она скулила, орала и выламывала двери как могла, а хозяйка спокойно ходила по магазину с ребенком. На просьбу выпустить собаку женщина сказала, что с ней ничего не будет, - рассказали очевидцы.

Напомним, что иногда питомцы жителей Коми бывают не так безобидны, что их можно закрыть в ящике. Так, недавно жительница Усинска заплатила внушительную сумму за нападение своего алабая на человека. Выходка пса обошлась ей в 50 тысяч рублей.

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