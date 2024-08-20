Появилось видео смертельного ДТП в Сыктывкаре, в котором погиб мотоциклист
- 08:15 20 августа
- 16+
- Татьяна Зубова
Смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист, произошло сегодня ночью в Сыктывкаре. Видео с места происшествия предоставили очевидцы. На кадрах запечатлен брошенный на проезжей части мотоцикл, сам пострадавший, а также сотрудники полиции, прибывшие для выяснения обстоятельств.
По предварительным данным, мотоциклиста сбил автомобиль, что скрылся с места ДТП.
По другой версии, байкер на большой скорости не справился с управлением и врезался в бордюр.
Подробности уточняются. Видео смотрите в нашем телеграм-канале.
Напомним, ранее в другой смертельной аварии погибли сразу два человека. При столкновении иномарок Mitsubishi Outlander и Renault Duster. На трассе Сыктывкар-Ухта водители обоих автомобилей получили серьёзные травмы и скончались на месте происшествия.
Другое ДТП, что унесло жизнь человека, зафиксировали под Усинском. При столкновении автокрана и "легковушки" водитель последней погиб.