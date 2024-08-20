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Появилось видео смертельного ДТП в Сыктывкаре, в котором погиб мотоциклист

Появилось видео смертельного ДТП в Сыктывкаре, в котором погиб мотоциклистФото тг-канала Коми - это Ж

Смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист, произошло сегодня ночью в Сыктывкаре. Видео с места происшествия предоставили очевидцы. На кадрах запечатлен брошенный на проезжей части мотоцикл, сам пострадавший, а также сотрудники полиции, прибывшие для выяснения обстоятельств.

По предварительным данным, мотоциклиста сбил автомобиль, что скрылся с места ДТП.

По другой версии, байкер на большой скорости не справился с управлением и врезался в бордюр.

Подробности уточняются. Видео смотрите в нашем телеграм-канале

Напомним, ранее в другой смертельной аварии погибли сразу два человека. При столкновении иномарок Mitsubishi Outlander и Renault Duster. На трассе Сыктывкар-Ухта водители обоих автомобилей получили серьёзные травмы и скончались на месте происшествия.

Другое ДТП, что унесло жизнь человека, зафиксировали под Усинском. При столкновении автокрана и "легковушки" водитель последней погиб.

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