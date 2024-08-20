Появилось видео смертельного ДТП в Сыктывкаре, в котором погиб мотоциклист

Фото тг-канала Коми - это Ж

Смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист, произошло сегодня ночью в Сыктывкаре. Видео с места происшествия предоставили очевидцы. На кадрах запечатлен брошенный на проезжей части мотоцикл, сам пострадавший, а также сотрудники полиции, прибывшие для выяснения обстоятельств.

По предварительным данным, мотоциклиста сбил автомобиль, что скрылся с места ДТП.