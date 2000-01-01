Почему стоит выбирать продукцию из Коми?

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Республика Коми славится вековым опытом в производстве хлеба, мяса, молока, рыбы, птицы и одежды. Предприятия постоянно совершенствуются.

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Вкус, который помнят с детства: где в центре Сыктывкара пекут ту самую сдобу

С чем у вас ассоциируются плюшки? Может быть с Карлсоном? Этот советский мультфильм сделал сдобные завитки по-настоящему популярными, всего одной фразой: “А мы тут, знаете ли, плюшками балуемся…”

Вкус классических улиток с сахаром знаком с детства каждому. Знаменитые булочки можно попробовать в пекарне “Плюшки”, которая находится в центре города. Они сочетают в себе хрустящую сладкую корочку и мягкое тесто. А для любителей более насыщенных вариантов есть плюшки с маком: воздушные, ароматные, с щедрой посыпкой.

В “Плюшках” к выпечке относятся с особым трепетом и требовательностью. Попробуйте их фирменные круассаны с разными начинками:
— с клубникой, малиной или вишней — ягодное лето в каждом укусе;
— с нежной грушей — для тех, кто любит не сладко, а с душой;
— с шоколадом — классика, которая не подводит;
— с вареной сгущенкой — совсем как дома.

Каждое утро их выпекают небольшими партиями, чтобы круассаны оставались слоистыми, воздушными, с хрустящей карамельной корочкой.

В обед загляните в пекарню за пирожками с мясом, капустой или картофелем. Начинку видно сразу, искать не надо. А еще есть хачапури и сосиски в тесте — сытно, быстро и по-домашнему.

Сделайте на работе перерыв, чтобы выпить чашечку чая с коллегами. Угостите их слойками или корзиночками с фруктами или ватрушками. А еще в пекарне есть домашнее печенье, которое тает во рту и его невозможно съесть одно.

Ну а вечером можно заглянуть за пирогом, чтобы собраться за столом всей семьей.

И главное — хлеб. В магазине-пекарне “Плюшки” он всегда всегда свежий и с хрустящей корочкой. В ассортименте есть классический ржаной, пшеничный и с семечками.
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Горячий чай или кофе, свежая выпечка и теплая компания — вот он, маленький праздник, который доступен каждый день. “Плюшки” ждут.