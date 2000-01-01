Почему стоит выбирать продукцию из Коми?

Вкус, который помнят с детства: где в центре Сыктывкара пекут ту самую сдобу

С чем у вас ассоциируются плюшки? Может быть с Карлсоном? Этот советский мультфильм сделал сдобные завитки по-настоящему популярными, всего одной фразой: “А мы тут, знаете ли, плюшками балуемся…”



Вкус классических улиток с сахаром знаком с детства каждому. Знаменитые булочки можно попробовать в пекарне “Плюшки”, которая находится в центре города. Они сочетают в себе хрустящую сладкую корочку и мягкое тесто. А для любителей более насыщенных вариантов есть плюшки с маком: воздушные, ароматные, с щедрой посыпкой.



В “Плюшках” к выпечке относятся с особым трепетом и требовательностью. Попробуйте их фирменные круассаны с разными начинками:

— с клубникой, малиной или вишней — ягодное лето в каждом укусе;

— с нежной грушей — для тех, кто любит не сладко, а с душой;

— с шоколадом — классика, которая не подводит;

— с вареной сгущенкой — совсем как дома.



Каждое утро их выпекают небольшими партиями, чтобы круассаны оставались слоистыми, воздушными, с хрустящей карамельной корочкой.



В обед загляните в пекарню за пирожками с мясом, капустой или картофелем. Начинку видно сразу, искать не надо. А еще есть хачапури и сосиски в тесте — сытно, быстро и по-домашнему.



Сделайте на работе перерыв, чтобы выпить чашечку чая с коллегами. Угостите их слойками или корзиночками с фруктами или ватрушками. А еще в пекарне есть домашнее печенье, которое тает во рту и его невозможно съесть одно.



Ну а вечером можно заглянуть за пирогом, чтобы собраться за столом всей семьей.



И главное — хлеб. В магазине-пекарне “Плюшки” он всегда всегда свежий и с хрустящей корочкой. В ассортименте есть классический ржаной, пшеничный и с семечками.