Экстра-высокие ставки по сбережениям сохранятся до конца года

Экстра-высокие ставки по депозитам впервые в России держатся на протяжении уже восьми месяцев подряд, и до конца года снижения доходности по вкладам и накопительным счетам не ожидается. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«В России рекордно долго держатся максимальные ставки по депозитам, мы не ожидаем их снижения до конца года. Экстра-ставки связаны с высоким значением главного индикатора денежного рынка. На протяжении восьми месяцев подряд – с декабря 2023 года по июль 2024 года – ключевая ставка зафиксировалась на уровне 16%, а сейчас дошла до отметки 18%. Ранее она достигала пиковых значений в 2015 году – 17% и 2022 году – 20%, но длительность нахождения на этом уровне не превышала двух месяцев», – рассказал Георгий Горшков.