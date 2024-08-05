Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Во втором полугодии продажи ипотеки снизятся на треть

Во втором полугодии продажи ипотеки снизятся на третьФото freepik.com

По оценке ВТБ, во втором полугодии продажи ипотеки в России могут составить 1,8 трлн рублей, снизившись на 37% по сравнению с первой половиной 2024 года. Всего по итогам года, по прогнозу банка, россияне оформят ипотеку на 4,6 трлн рублей, что также на 42% ниже результатов прошлого года, но при этом сопоставимо с итогами 2022 года. Такой прогноз* в ходе пресс-конференции озвучил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков. 

«Ажиотажный спрос июня завершил четырехлетнее ралли наиболее популярной на рынке программы господдержки со ставкой 8%. Подогрело спрос и предстоящее изменение условий «семейной» ипотеки. Однако во втором полугодии российскую ипотеку ждет новая реальность: продажи снизятся примерно на треть, даже с учетом пика спроса в ноябре-декабре. Вероятно, в этом году такой пик пришелся на июнь, и дальше итоги года будут откатываться ближе к результатам двухлетней давности. В первую очередь, на это повлияют продолжающаяся жесткая риск-политика регулятора, высокие ставки по рыночным программам и новые условия «семейной» ипотеки, которая может даже стать лидером среди всех ипотечных программ», – заявил Георгий Горшков.

По прогнозу ВТБ, по итогам семи месяцев 2024 года розничные клиенты банка оформили 155 тысяч жилищных кредитов на 780 млрд рублей. Эти показатели выше на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что связано с ажиотажным спросом перед трансформацией госпрограммы «семейной» ипотеки и завершением программы «Ипотека с господдержкой-2020».

* Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования

...

  • 0

Популярное

Последние новости