5 суперских находок для кухни с Wildberries и Ozon, про которые все меня спрашивают: "где взять такие же?"
- 23:35 7 февраля
- Дмитрий Перцев
Если вы цените на кухне сочетание практичности и эстетики, этот обзор станет для вас полезным. Я подготовила личный рейтинг из пяти стеклянных аксессуаров, которые не только упрощают кулинарный процесс, но и добавляют уюта и стиля в кухонное пространство. Это мой собственный опыт, без коммерческих предложений – только проверенные и полюбившиеся предметы.
Стеклянная симфония на кухне: 5 незаменимых предметов
Многофункциональный стеклянный баллон для ферментации и заготовок (объем 3,3 л) Этот предмет стал моим верным помощником в домашней консервации. Теперь квашеная капуста, чайный гриб, соленья и маринады готовятся с легкостью. Представьте: процесс превращения обычной капусты в хрустящую, ароматную квашеную заготовку, который не требует титанических усилий. Преимущества баллона очевидны: широкое горлышко обеспечивает удобство при заполнении и мойке, а стеклянная крышка с силиконовым уплотнителем гарантирует надежную герметизацию без использования пластика. Крышка прилегает плотно, сохраняя внутри все ароматы и вкусы.
Где найти:
- IKEA – "Бак для хранения продуктов, стекло, 3.3 л", стоимость около 2600 рублей (обратите внимание на совместимость крышки).
- Wildberries и Ozon – ищите по запросу "стеклянная банка для ферментации 3.3 л". Для выгодной покупки рекомендую подписаться на уведомления о снижении цен.
Миниатюрные стеклянные баночки из-под йогурта "Коломенский" (150 мл) Это настоящая находка для хранения и приготовления небольших порций. Баночки идеально подходят для:
Приготовления домашних десертов и йогуртов – порционно и всегда свежих.
Хранения специй, соусов, меда. Они аккуратно размещаются на полках, добавляя эстетики.
Засолки мелких деликатесов, например, икры.
Организации мелких предметов – пуговиц, бисера.
Бонус: Дополнительные крышки можно приобрести отдельно. Поищите в интернете "крышки для банок Коломенский йогурт". Доступны пластиковые (синие, бежевые) и стильные бамбуковые варианты с уплотнителем (они дороже).
Жаропрочная стеклянная миска от Pyrex (объем 1,6 л) Эта универсальная миска выручает в различных кулинарных ситуациях. Она удобна для:
Замешивания теста для блинов, пирогов, печенья.
Подготовки и сервировки салатов, соусов. Высокие прозрачные стенки красиво демонстрируют состав блюда.
Разогрева блюд в микроволновке. Стекло выдерживает высокие температуры, не выделяя вредных веществ.
Заморозки супов и бульонов.
Где найти: Магазины "Твой дом", METRO, онлайн-маркетплейсы. Ищите по запросу: "Pyrex жаропрочная миска 1,6 л с крышкой".
Стеклянная конфетница-ёлочка (900 мл) Это не просто емкость для сладостей, а оригинальное украшение, создающее праздничную атмосферу. Конфетницу также можно использовать для орехов, печенья или как стильный элемент декора. Отличный вариант подарка.
- Где найти: Ищите по запросу: "Конфетница стеклянная ёлочка 900 мл". Совет: сравните цены у разных продавцов для поиска наиболее выгодного предложения.
Стеклянный салатник с ручкой от Ramat Этот салатник красив и невероятно удобен. Высокие прозрачные стенки эффектно демонстрируют слои салата, а удобная ручка облегчает подачу к столу. Салатник подходит для подачи фруктов, холодных закусок и даже замешивания теста. Приятный бонус: крышки от других моих стеклянных емкостей подходят к этому салатнику, что весьма удобно.
- Где найти: Ищите по запросу: "Ramat стеклянный салатник с ручкой". При выборе обратите внимание на материал: доступны варианты из прозрачного, цветного, жаропрочного стекла или керамики.
Стеклянная посуда: практичность и эстетика
Стекло – материал, который не впитывает запахи, безопасен для здоровья и долговечен. Визуально стеклянная посуда украшает кухню и делает процесс приготовления пищи более приятным. Правильно подобранные стеклянные предметы повышают не только стиль, но и функциональность кухонного пространства.
Информация основана на личном опыте и не является рекламой.
Экспертное мнение:
Мария Викторовна, шеф-повар: "Стеклянная посуда действительно является одним из наиболее универсальных и безопасных материалов для кухни. Ее способность выдерживать перепады температур (особенно у жаропрочных моделей) открывает широкие возможности для приготовления и хранения. Важно помнить, что при использовании в микроволновой печи следует избегать резких температурных скачков — например, не ставить холодную стеклянную миску с горячей пищей. А силиконовые уплотнители на крышках — это отличное решение для сохранения свежести продуктов и предотвращения проливания."
