Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

5 суперских находок для кухни с Wildberries и Ozon, про которые все меня спрашивают: "где взять такие же?"

5 суперских находок для кухни с Wildberries и Ozon, про которые все меня спрашивают: "где взять такие же?"Создано в Шедевруме

Если вы цените на кухне сочетание практичности и эстетики, этот обзор станет для вас полезным. Я подготовила личный рейтинг из пяти стеклянных аксессуаров, которые не только упрощают кулинарный процесс, но и добавляют уюта и стиля в кухонное пространство. Это мой собственный опыт, без коммерческих предложений – только проверенные и полюбившиеся предметы.

Стеклянная симфония на кухне: 5 незаменимых предметов

  1. Многофункциональный стеклянный баллон для ферментации и заготовок (объем 3,3 л) Этот предмет стал моим верным помощником в домашней консервации. Теперь квашеная капуста, чайный гриб, соленья и маринады готовятся с легкостью. Представьте: процесс превращения обычной капусты в хрустящую, ароматную квашеную заготовку, который не требует титанических усилий. Преимущества баллона очевидны: широкое горлышко обеспечивает удобство при заполнении и мойке, а стеклянная крышка с силиконовым уплотнителем гарантирует надежную герметизацию без использования пластика. Крышка прилегает плотно, сохраняя внутри все ароматы и вкусы.

  • Где найти:
    • IKEA – "Бак для хранения продуктов, стекло, 3.3 л", стоимость около 2600 рублей (обратите внимание на совместимость крышки).
    • Wildberries и Ozon – ищите по запросу "стеклянная банка для ферментации 3.3 л". Для выгодной покупки рекомендую подписаться на уведомления о снижении цен.

  • Миниатюрные стеклянные баночки из-под йогурта "Коломенский" (150 мл) Это настоящая находка для хранения и приготовления небольших порций. Баночки идеально подходят для:

    • Приготовления домашних десертов и йогуртов – порционно и всегда свежих.

    • Хранения специй, соусов, меда. Они аккуратно размещаются на полках, добавляя эстетики.

    • Засолки мелких деликатесов, например, икры.

    • Организации мелких предметов – пуговиц, бисера.

    • Бонус: Дополнительные крышки можно приобрести отдельно. Поищите в интернете "крышки для банок Коломенский йогурт". Доступны пластиковые (синие, бежевые) и стильные бамбуковые варианты с уплотнителем (они дороже).

  • Жаропрочная стеклянная миска от Pyrex (объем 1,6 л) Эта универсальная миска выручает в различных кулинарных ситуациях. Она удобна для:

    • Замешивания теста для блинов, пирогов, печенья.

    • Подготовки и сервировки салатов, соусов. Высокие прозрачные стенки красиво демонстрируют состав блюда.

    • Разогрева блюд в микроволновке. Стекло выдерживает высокие температуры, не выделяя вредных веществ.

    • Заморозки супов и бульонов.

    • Где найти: Магазины "Твой дом", METRO, онлайн-маркетплейсы. Ищите по запросу: "Pyrex жаропрочная миска 1,6 л с крышкой".

  • Стеклянная конфетница-ёлочка (900 мл) Это не просто емкость для сладостей, а оригинальное украшение, создающее праздничную атмосферу. Конфетницу также можно использовать для орехов, печенья или как стильный элемент декора. Отличный вариант подарка.

    • Где найти: Ищите по запросу: "Конфетница стеклянная ёлочка 900 мл". Совет: сравните цены у разных продавцов для поиска наиболее выгодного предложения.

  • Стеклянный салатник с ручкой от Ramat Этот салатник красив и невероятно удобен. Высокие прозрачные стенки эффектно демонстрируют слои салата, а удобная ручка облегчает подачу к столу. Салатник подходит для подачи фруктов, холодных закусок и даже замешивания теста. Приятный бонус: крышки от других моих стеклянных емкостей подходят к этому салатнику, что весьма удобно.

    • Где найти: Ищите по запросу: "Ramat стеклянный салатник с ручкой". При выборе обратите внимание на материал: доступны варианты из прозрачного, цветного, жаропрочного стекла или керамики.

    • Стеклянная посуда: практичность и эстетика

    Стекло – материал, который не впитывает запахи, безопасен для здоровья и долговечен. Визуально стеклянная посуда украшает кухню и делает процесс приготовления пищи более приятным. Правильно подобранные стеклянные предметы повышают не только стиль, но и функциональность кухонного пространства.

    Информация основана на личном опыте и не является рекламой.

    Экспертное мнение:

    Мария Викторовна, шеф-повар: "Стеклянная посуда действительно является одним из наиболее универсальных и безопасных материалов для кухни. Ее способность выдерживать перепады температур (особенно у жаропрочных моделей) открывает широкие возможности для приготовления и хранения. Важно помнить, что при использовании в микроволновой печи следует избегать резких температурных скачков — например, не ставить холодную стеклянную миску с горячей пищей. А силиконовые уплотнители на крышках — это отличное решение для сохранения свежести продуктов и предотвращения проливания."

    Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

    Читайте также:

    ...

    Популярное

    Последние новости

      Мы в социальных сетях

      Сетевое издание www.pg11.ru
      Учредитель: ООО "Город 11"
      Главный редактор: Ламбринаки А.В.
      Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
      тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
      тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
      progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

      Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

      Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

      Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

      «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

      Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
      16+