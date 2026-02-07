5 суперских находок для кухни с Wildberries и Ozon, про которые все меня спрашивают: "где взять такие же?"

Если вы цените на кухне сочетание практичности и эстетики, этот обзор станет для вас полезным. Я подготовила личный рейтинг из пяти стеклянных аксессуаров, которые не только упрощают кулинарный процесс, но и добавляют уюта и стиля в кухонное пространство. Это мой собственный опыт, без коммерческих предложений – только проверенные и полюбившиеся предметы.

Многофункциональный стеклянный баллон для ферментации и заготовок (объем 3,3 л) Этот предмет стал моим верным помощником в домашней консервации. Теперь квашеная капуста, чайный гриб, соленья и маринады готовятся с легкостью. Представьте: процесс превращения обычной капусты в хрустящую, ароматную квашеную заготовку, который не требует титанических усилий. Преимущества баллона очевидны: широкое горлышко обеспечивает удобство при заполнении и мойке, а стеклянная крышка с силиконовым уплотнителем гарантирует надежную герметизацию без использования пластика. Крышка прилегает плотно, сохраняя внутри все ароматы и вкусы.

Миниатюрные стеклянные баночки из-под йогурта "Коломенский" (150 мл) Это настоящая находка для хранения и приготовления небольших порций. Баночки идеально подходят для:

Приготовления домашних десертов и йогуртов – порционно и всегда свежих.

Хранения специй, соусов, меда. Они аккуратно размещаются на полках, добавляя эстетики.

Засолки мелких деликатесов, например, икры.

Организации мелких предметов – пуговиц, бисера.

Бонус: Дополнительные крышки можно приобрести отдельно. Поищите в интернете "крышки для банок Коломенский йогурт". Доступны пластиковые (синие, бежевые) и стильные бамбуковые варианты с уплотнителем (они дороже).

Жаропрочная стеклянная миска от Pyrex (объем 1,6 л) Эта универсальная миска выручает в различных кулинарных ситуациях. Она удобна для: Замешивания теста для блинов, пирогов, печенья.

Подготовки и сервировки салатов, соусов. Высокие прозрачные стенки красиво демонстрируют состав блюда.

Разогрева блюд в микроволновке. Стекло выдерживает высокие температуры, не выделяя вредных веществ.

Заморозки супов и бульонов.

Где найти: Магазины "Твой дом", METRO, онлайн-маркетплейсы. Ищите по запросу: "Pyrex жаропрочная миска 1,6 л с крышкой".

Стеклянная конфетница-ёлочка (900 мл) Это не просто емкость для сладостей, а оригинальное украшение, создающее праздничную атмосферу. Конфетницу также можно использовать для орехов, печенья или как стильный элемент декора. Отличный вариант подарка. Где найти: Ищите по запросу: "Конфетница стеклянная ёлочка 900 мл". Совет: сравните цены у разных продавцов для поиска наиболее выгодного предложения.

Стеклянный салатник с ручкой от Ramat Этот салатник красив и невероятно удобен. Высокие прозрачные стенки эффектно демонстрируют слои салата, а удобная ручка облегчает подачу к столу. Салатник подходит для подачи фруктов, холодных закусок и даже замешивания теста. Приятный бонус: крышки от других моих стеклянных емкостей подходят к этому салатнику, что весьма удобно. Где найти: Ищите по запросу: "Ramat стеклянный салатник с ручкой". При выборе обратите внимание на материал: доступны варианты из прозрачного, цветного, жаропрочного стекла или керамики.

Стеклянная посуда: практичность и эстетика

Стекло – материал, который не впитывает запахи, безопасен для здоровья и долговечен. Визуально стеклянная посуда украшает кухню и делает процесс приготовления пищи более приятным. Правильно подобранные стеклянные предметы повышают не только стиль, но и функциональность кухонного пространства.

Информация основана на личном опыте и не является рекламой.

Экспертное мнение:

Мария Викторовна, шеф-повар: "Стеклянная посуда действительно является одним из наиболее универсальных и безопасных материалов для кухни. Ее способность выдерживать перепады температур (особенно у жаропрочных моделей) открывает широкие возможности для приготовления и хранения. Важно помнить, что при использовании в микроволновой печи следует избегать резких температурных скачков — например, не ставить холодную стеклянную миску с горячей пищей. А силиконовые уплотнители на крышках — это отличное решение для сохранения свежести продуктов и предотвращения проливания."

