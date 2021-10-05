Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России появился День отца. Отмечать праздник будут в третье воскресенье октября, пишут “РИА Новости”.

Попытки ввести новый праздник начались еще в 2018 году, однако тогда проект был отклонен. И вот, в 2021 году указ все-таки подписан. В пояснении говорится, что это делается для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".

Напомним, в некоторых регионах страны праздник уже существовал.