Его будут отмечать во второй половине октября
В России появился День отца05 октября 2021
Фото: pixabay.com
Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России появился День отца. Отмечать праздник будут в третье воскресенье октября, пишут “РИА Новости”.
Попытки ввести новый праздник начались еще в 2018 году, однако тогда проект был отклонен. И вот, в 2021 году указ все-таки подписан. В пояснении говорится, что это делается для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".
Напомним, в некоторых регионах страны праздник уже существовал.
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05 октября 2021, 07:00
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