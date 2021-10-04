Диетолог рассказала об опасности шоколада и конфет для взрослых людей

Врач-диетолог Анна Петрова рассказала о том, что некоторые продукты способны вызвать во взрослом организме различные опасные заболевания. О том, что стоит исключить из рациона после 45 лет, она рассказала “Вечерней Москве”.

Так, развитию атеросклероза, сахарного диабета, инсульта, ишемической болезни сердца или болезни Альцгеймера могут способствовать шоколад, конфеты и другие кондитерские изделия.

— Опять же если совсем не можем без сладостей, но имеется желание сохранить свое здоровье, следует искать полезную альтернативу. Постепенно заменяйте шоколад на финики, чернослив, бананы, яблоки. Можно употреблять шоколад темных сортов, в нем меньше сахара и больше полезных веществ. У людей, которые переедают сладости, помимо риска заполучить упомянутые ранее болезни еще и образовывается так называемое «сахарное лицо, — сказала специалист.

Видимыми признаками такого лица является тусклый цвет, пигментация, красные пятна и отечность. Также может появиться истончение бровей, возникает тоничность и вялость.