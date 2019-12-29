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Сыктывкарцы выбирают самые громкие события и лучших людей года

Сыктывкарцы выбирают самые громкие события и лучших людей года

29 декабря 2019 Возрастное ограничение: 6+
Роман Кулик / из архива PG11.ru / Сыктывкарцы выбирают лучшие события уходящего года
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В конце года принято подводить итоги. Портал PG11.ru предлагает сыктывкарцам присоединиться к этому. Мы подготовили опросы, в которых выбрали самые значимые события года, самых важных людей и самых неоднозначные законы. 

Событие года

«Универвидение-2019»

28 ноября в КСЦ «Ренова» прошел десятый юбилейный концерт «Универвидение-2019». По традиции, организатором концерта выступил СГУ имени Питирима Сорокина. Концерт транслировали в прямом эфире телеканал «Юрган» и в группе «Студенческая весна» в соцсети «ВКонтакте». В этом году за победу боролись сразу 15 финалистов. 

Фестиваль «Живой воздух»

В этом году фестиваль «Живой воздух» в Финно-угорском этнопарке села Ыб проходил 22 и 23 июня. На мероприятие приехали воздухоплаватели со всей страны. Фестиваль побил рекорд по посещаемости. За два дня организаторы насчитали более 9 тысяч гостей, что на целую тысячу больше, чем в 2018 году. Хэдлайнерами фестиваля выступила известная группа «Город 312». 

Республиканский выпускной «Облака.LIVE»

В этом году республиканский выпускной был без торжественного шествия - погода не позволила. Зато вечер удался. Хэдлайнером концерта 29 июня был популярный певец Тима Белорусских. Его песня «Мокрые кроссы» очень удачно описала погоду в Сыктывкаре. Но, несмотря на это, на Стефановской площади собралось около 10 тысяч человек. 

День города

На День города в Сыктывкаре устроили целую массу мероприятий: на площади силачи тягали 9-тонные грузовики, в Кировском парке выступили духовые оркестры со всей России, а «Велоночь» собрала тысячи участников. Главным событием стал концерт популярной певицы Елки, которая выступила на Театральной площади. 

Концерт «Подари городу песню»

28 сентября в Сыктывкаре прошел отчетный концерт масштабного проекта «Подари городу песню». Мероприятие собрало сотни людей, которые слушали победителей конкурса, делали селфи с роботом Бамблби и просто веселились. На концерте выступили лучшие участники проекта, которых выбрали жюри и сами сыктывкарцы. 

 

 

«Шум» года

Антимусорные митинги в Мичуринском парке

В этом году в Сыктывкаре прошло два крупных митинга на антимусорные темы: 2 июня и 9 ноября. Оба раза на мероприятие приходили около 5 тысяч человек. А на митинге 9 ноября в толпе заметили и известного блогера-урбаниста Илью Варламова, который снимал репортаж с протестных мероприятий. 

Илья Варламов рассказал про Сыктывкар

23 ноября блогер-урбанист Илья Варламов выпустил видео о Сыктывкаре. В нем он рассказал о достоинствах и проблемах города. К минусам он отнес то, что в столице Коми плохо чистят тротуары от снега и льда, а к плюсам - компактность города и его северный колорит. На ролик отреагировала мэрия. Как рассказали в администрации Сыктывкара, вещи, которые сказал блогер - верные и логичные. Все моменты, озвученные им, в мэрии знают и ведут работу по их улучшению. Так, в администрации отметили работу по закупке новых мусорных баков, обустройству дорог и посыпке тротуаров от гололеда.

«Дело Тарантино» в Сыктывкаре

В ноябре сотрудник одной из строительных фирм Кирилл Доронин опубликовал на своей странице шуточную рекламу с участием «прифотошопленного» Квентина Тарантино. В посте говорилось о том, что режиссер решил купить несколько квартир в новом жилищном комплексе. Реклама призывала не упускать шанс поселиться рядом со знаменитостью, но кому-то такой ход не понравился. В результате антимонопольная служба возбудила совсем не шуточное дело о недостоверной рекламе, ведь на самом деле Тарантино явно не собирался приезжать и тем более покупать квартиру. После этого Кирилл Доронин распечатал картонную фигуру режиссера и прошелся с ней по городу. Новость подхватили федеральные СМИ и крупные паблики в «ВКонтакте». 

Торжественное открытие окон в детсаду Коми

20 сентября в райцентре Усть-Вымского района торжественно «открыли» новые окна и двери. Презентация 18 конструкций, купленных благодаря проекту «Народный бюджет», прошла в торжественной обстановке: имели место и церемония перерезания традиционных красных ленточек, и выступления официальных лиц. Событие не обошли вниманием крупные интернет-ресурсы. В соцсети «ВКонтакте», например, оно освещалось известным сообществом «Лентач», аудитория которого превышает 2 миллиона человек. А общественники в очередной раз раскритиковали власти за подобные «торжества». 

Волна минирований школ

30 января по Сыктывкару прокатилась волна сообщений о «минировании» школ. Из-за этого из 6 учебных заведений эвакуировали всех учеников. Позднее стало известно, что анонимные сообщения о «минировании» приходили на почту социально-значимых учреждений Республики Коми. Также выяснилось, что подобные случаи были и в других регионах России. В итоге, сообщения о «бомбах» поступали в больницы, здания администраций и учебные заведения в Йошкар-Оле, Рязани, Кирове, Владимире и Ярославле.  

Подарок Киркорову - рыба

15 октября Филипп Киркоров приехал в Печору, чтобы дать свой второй концерт в Коми. Там его встретила мэр города, а после выступления градоначальница вручила певцу рыбу. Фото с подарком, которое Филипп Киркоров выложил у себя в Instagram, высмеял Иван Ургант. В своем шоу «Вечерний Ургант» они вместе с Дмитрием Хрусталевым назвали снимок «слетом матерей своих детей», а после этого пошутили, что на концерте произошло чудо, и рыба стала падать с неба. 

Массовые проверки детских садов после трагедий 

31 октября в Нарьян-Маре неизвестный мужчина проник в детский сад «Сказка» и убил 6-летнего мальчика во время тихого часа. После этого портал PG11.ru провел смелый эксперимент: смелый эксперимент: журналист под видом незнакомца попытался проникнуть в детские сады Сыктывкара. В три из пяти получилось зайти без препятствий. Собственные проверки проводило и Министерство образования Коми. 

Мутный Материк стал селом с самым смешным названием в России

На портале «Туту.ру» организовали конкурс, где выбирали самое необычное и веселое название населенного пункта в России. В него попали и села из Коми, одно из которых стало победителем. Борьба в финале конкурса оказалась очень жаркой: участники то и дело выбивали друг друга с первого места. На последней неделе в лидерах был то Мутный Материк из Коми, то забайкальский Хохотуй, но в результате Материк наконец-то оторвался на целых две тысячи голосов и одержал победу.

Драки пенсионеров за «просрочку»

Еще в феврале 2019 года горожане заметили, что сотрудники магазина по адресу: Мира, 12/2 не утилизируют «просрочку», а просто выбрасывают ее в мусорки. Этим воспользовались пенсионеры - они переворачивали урны, чтобы достать продукты. В сентябре об этой ситуации узнала вся Россия - сюжет о пенсионерах снял федеральный телеканал РЕН-ТВ. 

Владимир Путин рассказал о стыдной истории в Сыктывкаре

20 июня, на всех федеральных каналах страны прошла трансляция прямой линии с Владимиром Путиным. На ней он рассказал одну историю, которая произошла с ним в Сыктывкаре. По словам источника, в 2010 году тогда премьер-министр Владимир Путин был с визитом в столице Коми. К нему подбежала женщина, передала записку с просьбой о помощи. Но записку потеряли. На прямой линии президент признался, что ему до сих пор стыдно за это. 

 

 

Открытие года

Масштабный ремонт дорог

В этом году Сыктывкар впервые вошел в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонт дорожной сети городу за 5 лет выделят порядка двух миллиардов рублей. На эти средства должны привести в нормативное состояние 85% всех дорог в столице Коми. Только в 2019 году в городе потратили 493 миллиона рублей и капитально отремонтировали около 35 километров дорог. 

Благоустройство спуска к Кировскому парку и Стефановской площади

В этом году в Сыктывкаре провели масштабную реконструкцию спуска в Кировский парк. Там все отделали гранитом, высадили новые деревья. На это потратили 42 миллиона рублей. Также работы затронули и участок Коммунистической от улицы Советской до Ленина - выход на Стефановскую площадь. Кроме того, обновили и сквер около памятника Четырнадцати красноармейцам. 

Благоустройство сквера в Строителе 

Заброшенный сквер в микрорайоне Строитель в этом году привели в порядок. На работы потратили 35 миллионов рублей. Здесь появились зона отдыха с детьми, спортивная площадка, и даже место для выгула собак. Горожанам парк понравился

Чистка города от рекламы

В этом году в Сыктывкаре убрали порядка 30 рекламных билбордов. Кроме того, продолжается работа по сохранению исторической части города. Там, например, запретили делать крупные вывески и застеклять балконы. 

Ремонт дворов

Летом 2019 года в Сыктывкаре отремонтировали 24 двора: 6 в Эжве и еще 18 непосредственно в городе. Потратили на это около 96 миллионов рублей. На эти деньги во дворах сделали асфальт, поставили скамейки и урны. 

 

 

Человек года

В 2019 году сразу несколько жителей Коми прославились на всю Россию. Одни - за счет своего таланта, вторые - из-за скандального характера. А кто, по-вашему, заслуживает звания «Человек года»?

 

 

Звезда года

В 2019 году Сыктывкар посетило много звезд, среди которых были и мегапопулярные артисты. А кто по-вашему заслуживает звание «Звезда года»?

 

 

«Гнев» года

2019 год отметился рядом событий, которые вызвали у сыктывкарцев гнев и возмущение. Какое из них, по вашему мнению, заслуживает звания «Гнев года»?

 

 

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