Забудьте про грибок: невидимый щит для яблонь и груш — рассказываем о секретной жидкости

Опадение листвы знаменует собой завершение садово-огородного сезона, но не означает конец забот о растениях. Осенняя обработка бордоской жидкостью – это простая, но чрезвычайно важная процедура, позволяющая садоводу создать надежный щит от зимующих инфекций и заложить основу для обильного урожая в следующем году. Уделив этой задаче всего один день, вы обеспечите своим деревьям крепкий иммунитет и защиту от болезней.

В течение вегетационного периода на коре деревьев и в верхних слоях почвы накапливаются споры грибковых заболеваний и личинки вредителей. Если не принять мер, весной они активизируются и нанесут серьезный удар по здоровью растений, снизив качество и количество урожая. Опрыскивание бордоской жидкостью создает защитный барьер, который эффективно уничтожает зимующие инфекции, повышает устойчивость деревьев к неблагоприятным погодным условиям и стимулирует их иммунитет.

Молодые плодовые деревья и кустарники особенно восприимчивы к воздействию химических веществ. Поэтому для них необходимо использовать более мягкий 1% раствор бордоской жидкости. Он готовится из расчета 100 граммов готовой смеси на 10 литров воды. Такая концентрация обеспечивает достаточную защиту от парши, монилиоза и других распространенных грибковых заболеваний, не повреждая при этом нежную кору молодых растений.

Сроки и правила проведения обработки

Оптимальное время для опрыскивания – период после полного опадения листвы, когда растения переходят в состояние покоя, но до наступления устойчивых морозов. Важно выбрать сухой, безветренный день. Раствор следует готовить непосредственно перед использованием, строго соблюдая пропорции, указанные на упаковке. Готовая смесь должна быть однородной, без хлопьев и осадка.

Техника опрыскивания для максимальной эффективности

Обработку необходимо проводить максимально тщательно, равномерно покрывая раствором все ветви, ствол дерева и приствольный круг. Кора должна приобрести характерный голубоватый оттенок, что свидетельствует о нанесении защитного слоя. Это позволяет уничтожить грибковые споры не только на поверхности дерева, но и в почве у корней, предотвращая повторное заражение.

Дополнительный уровень защиты

После того как раствор бордоской жидкости высохнет, рекомендуется побелить стволы молодых деревьев специальной садовой побелкой. Это поможет снизить риск солнечных ожогов зимой и ранней весной, когда солнце становится особенно активным, а также дополнительно укрепит защиту сада от болезней и вредителей.

Экспертное уточнение:

Агрономы советуют учитывать погодные условия при обработке деревьев бордоской жидкостью. Если в течение 24 часов после опрыскивания ожидаются осадки, процедуру следует отложить, так как раствор будет смыт дождем и не успеет оказать необходимое защитное действие. Также важно помнить, что бордоская жидкость – это препарат контактного действия, поэтому крайне важно обеспечить равномерное покрытие всех частей растения. Использование садового опрыскивателя с регулируемой форсункой позволит добиться оптимального результата, пишет портал moneytimes.

