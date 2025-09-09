Яичница в микроволновке: быстрый завтрак за 2 минуты — проще рецепта вы в жизни не видели

Хотите приготовить вкусный и быстрый завтрак без лишней грязной посуды? Этот рецепт яичницы в микроволновке – то, что вам нужно! Никаких сложных ингредиентов, только яйца, немного масла, соль и перец по вкусу. И, конечно, микроволновка!

Вот как это просто: