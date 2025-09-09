Логотип новостного портала Прогород
Яичница в микроволновке: быстрый завтрак за 2 минуты — проще рецепта вы в жизни не видели

Хотите приготовить вкусный и быстрый завтрак без лишней грязной посуды? Этот рецепт яичницы в микроволновке – то, что вам нужно! Никаких сложных ингредиентов, только яйца, немного масла, соль и перец по вкусу. И, конечно, микроволновка!

Вот как это просто:

  1. Подготовка тарелки: Возьмите тарелку, пригодную для микроволновой печи, и слегка смажьте её растительным маслом. Это поможет яйцам не прилипнуть.
  2. Разогрев тарелки: Поставьте смазанную тарелку в микроволновку и прогрейте в течении 30 секунд.
  3. Разбиваем яйца: Аккуратно разбейте яйца прямо в теплую тарелку. Важно! Обязательно проткните желток вилкой или зубочисткой, чтобы он не взорвался во время приготовления.
  4. Готовим в микроволновке: Поставьте тарелку с яйцами в микроволновку на максимальную мощность. Обычно достаточно 1 минуты. Время может варьироваться в зависимости от мощности вашей микроволновой печи, поэтому следите за процессом.
  5. Подаем к столу: Готовую яичницу можно посыпать свежей зеленью, любимыми специями, тертым сыром будет очень вкусно! Яичница получается нежной и равномерно пропеченной. Подавайте сразу же, пока горячая.

Вуаля! Быстрый, вкусный и чистый завтрак готов!

Экспертное уточнение:

При приготовлении яиц в микроволновой печи важно помнить о соблюдении техники безопасности. Протыкание желтка помогает предотвратить его взрыв, но не гарантирует этого на 100%. Будьте осторожны при извлечении горячей тарелки из микроволновки и используйте прихватки. Время приготовления может варьироваться в зависимости от мощности микроволновой печи и размера яиц, поэтому следите за процессом и регулируйте время по необходимости.

