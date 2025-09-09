Готовятся из самых простых продуктов: как испечь творожные сочни, которые будут нежнее, чем в дорогой кондитерской

Сочни с творогом – это не просто выпечка, это частичка русской кулинарной истории. Эти небольшие полукруглые пирожки из нежного теста с начинкой из тающего во рту творога, знакомы многим с детства.

Само название "сочень" уходит корнями в древнерусское слово "сочиво", которым обозначали блюда из зерна или теста, предназначенные для ритуальных трапез в постные и праздничные дни.