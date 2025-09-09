Раньше расстраивалась, что полотенца стали жесткими, пока не узнала, как легко это решается — теперь всегда так делаю

У вас тоже было такое, что любимые махровые полотенца после каждой стирки становятся все более жесткими и неприятными на ощупь? Знакомо! Часто первая мысль – заменить полотенца, решив, что пришло их время. Но не спешите!

Сегодня мы поговорим о том, как правильно ухаживать за махровыми полотенцами, чтобы они оставались мягкими и пушистыми, и что делать, если они уже потеряли свою первозданную нежность. Я поделюсь своим опытом, методом проб и ошибок выведя идеальную формулу сохранения мягкости.