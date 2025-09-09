10 граммов в противень — и духовка сверкает как новая: ни закаменелого нагара, ни почерневшего жира — всегда так делаю

Устали от многочасовых мучений с пригоревшим жиром и въевшимся нагаром в духовке? Забудьте о едких химикатах, от которых потом долго пахнет! Раскрываем секреты эффективной и бережной очистки, используя доступные кухонные ингредиенты.

Лимонная кислота не только возвращает свежий аромат цитрусов на кухню, но и эффективно борется с самым упрямым нагаром. Вот как ее использовать:

Нашатырный спирт – проверенное средство для удаления как свежих, так и въевшихся загрязнений. Главное – соблюдать меры предосторожности!

Для свежих пятен: Смочите губку в нашатырном спирте и протрите внутренние поверхности духовки и решетки. Оставьте на 10-15 минут, затем тщательно смойте влажной тряпкой.

Для стойких загрязнений: Нанесите нашатырный спирт на внутреннюю поверхность духовки и оставьте на ночь. Утром тщательно смойте водой.

Важно! Меры предосторожности при работе с нашатырным спиртом:

Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения: откройте окна или включите вытяжку.

Используйте респиратор и перчатки для защиты органов дыхания и кожи рук.

После очистки тщательно промойте все внутренние поверхности духовки большим количеством чистой воды и проветрите кухню, чтобы полностью удалить запах аммиака.

Теперь вы знаете, как поддерживать чистоту и гигиеничность вашей духовки без агрессивных химикатов. Эти простые и экономичные методы помогут вам вернуть духовке первозданный блеск, пишет krasnoyarskmedia.ru.

Экспертное уточнение:

Перед использованием любого из этих методов обязательно протестируйте средство на небольшом, незаметном участке духовки, чтобы убедиться, что оно не повредит покрытие. Не используйте лимонную кислоту на эмалированных поверхностях, так как она может вызвать коррозию. При использовании нашатырного спирта особенно важно соблюдать меры предосторожности, так как его пары могут быть опасны. Если у вас чувствительная кожа, используйте более плотные перчатки. Не смешивайте нашатырный спирт с другими чистящими средствами, особенно с отбеливателями, так как это может привести к образованию токсичных газов! Если загрязнения очень сильные, возможно, потребуется повторить процедуру несколько раз. После очистки дайте духовке хорошо просохнуть перед использованием.

