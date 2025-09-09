Не покупаю провод для зарядки уже много лет: сервисный инженер рассказал секрет, как продлить срок годности

Зарядный кабель – незаменимый, но, к сожалению, недолговечный аксессуар. Раздел "Лайфхаки" на Sport24 делится советами о том, как продлить его жизнь. Многие забывают, что кабель – это расходный материал с ограниченным ресурсом. В среднем, при активном использовании он служит от полугода до года. Чаще всего причина кроется не в заводском браке, а в наших привычках.

Главная проблема – перегибы и натяжение в зоне соединения с коннектором. Провод постоянно сгибается в одном направлении, изоляция изнашивается, а медные жилы внутри ломаются. Добавьте скручивание кабеля вокруг зарядного блока, хранение в сумке в спутанном виде – и получите идеальные условия для поломки.