Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Кабачковые оладьи будут хрустеть как чипсы: картошку больше не ем — нашла идеальный диетический перекус

Кабачковые оладьи будут хрустеть как чипсы: картошку больше не ем — нашла идеальный диетический перекусСоздано в Шедевруме

Мечтаете о хрустящих, золотистых кабачковых оладьях, но опасаетесь лишних калорий от жарки в масле? Забудьте о традиционном способе приготовления на сковороде! Опытные кулинары знают один проверенный секрет, который позволяет получить идеальные оладьи – нежные внутри и хрустящие снаружи, без вреда для фигуры. Этот метод позволяет сохранить пользу овощей и насладиться восхитительным вкусом легкого и полезного блюда.

Вам потребуется минимум ингредиентов:

  • 2 средних кабачка – основа нашего вкусного блюда
  • 1 куриное яйцо – для связывания ингредиентов и придания нежности
  • 2 столовые ложки пшеничной муки – для формирования структуры оладий, можно заменить на цельнозерновую для большей пользы
  • 1 столовая ложка манной крупы – для дополнительной хрустящей корочки
  • Небольшая щепотка соли – для раскрытия вкуса кабачков
  • Минимальное количество оливкового масла – исключительно для смазывания поверхности, что значительно снижает калорийность

Готовим легко и просто:

  1. Тщательно вымойте кабачки и натрите их на крупной терке.
  2. Слегка отожмите натертую массу, чтобы избавиться от излишней влаги. Этот шаг важен для получения более хрустящих оладий.
  3. В просторной миске объедините натертые кабачки, сырое яйцо, просеянную муку (или альтернативные варианты), манную крупу и щепотку соли.
  4. Тщательно вымешайте все компоненты до образования однородной массы без комочков.
  5. Разогрейте духовой шкаф до 200 градусов Цельсия.
  6. Застелите противень пекарской бумагой (пергаментом).
  7. С помощью столовой ложки выкладывайте кабачковую массу на подготовленный противень, формируя небольшие аккуратные лепешки.
  8. Слегка сбрызните поверхность каждой оладьи небольшим количеством оливкового масла.
  9. Отправьте противень в разогретую духовку и запекайте в течение 20 минут, перевернув оладьи на другую сторону примерно через 10 минут, чтобы они равномерно пропеклись и подрумянились с обеих сторон.
  10. Готовые кабачковые оладьи должны приобрести аппетитный золотистый оттенок и хрустящую корочку.

Приятного и полезного аппетита! Наслаждайтесь этим легким и диетическим блюдом, которое идеально подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина, пишет портал eaomedia.

Экспертное Уточнение:

Для придания оладьям более насыщенного вкуса можно добавить в тесто мелко нарезанную зелень (укроп, петрушку, зеленый лук), измельченный чеснок или молотые специи (черный перец, куркуму, кориандр). Для тех, кто следит за уровнем сахара в крови, рекомендуется использовать муку с низким гликемическим индексом, например, миндальную или кокосовую. Подавать оладьи можно с нежирной сметаной, греческим йогуртом или домашним соусом на основе томатов и чеснока. Также, для тех, кто избегает глютена, можно заменить пшеничную муку на рисовую или кукурузную муку.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости