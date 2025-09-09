Нужны ли друзья после 50: хороший ответ Натальи Бехтеревой - полезно знать даже молодым

Фото из архива "ПроГорода"

Для многих людей достижение полувекового рубежа становится временем глубоких перемен. Внешние события, некогда казавшиеся столь важными, постепенно отходят на второй план, уступая место внутреннему миру и стремлению к гармонии с самим собой. Вместо шумных вечеринок и бурных приключений приходит пора теплых улыбок, неспешных бесед за чашкой ароматного чая и осознанного принятия такого важного состояния, как одиночество – не как приговора, а как возможности услышать себя. Но на этом этапе жизни часто возникает вопрос: а нужны ли нам по-прежнему друзья, то окружение, к которому мы привыкли? Стоит ли поддерживать традиционные посиделки и делиться с близкими скромными, но важными для нас событиями, которые наполняют каждый день?

По мнению известного нейрофизиолога Натальи Бехтеревой, настоящие и преданные друзья, те, кто рука об руку прошел с вами через взлеты и падения, остаются жизненно необходимыми, особенно в пожилом возрасте. Они становятся уникальным зеркалом, в котором отражаются ваши победы и поражения, радости и разочарования, но без тени осуждения за прошлые ошибки и нереализованные мечты.