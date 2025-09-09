Логотип новостного портала Прогород
Нужны ли друзья после 50: хороший ответ Натальи Бехтеревой - полезно знать даже молодым

Для многих людей достижение полувекового рубежа становится временем глубоких перемен. Внешние события, некогда казавшиеся столь важными, постепенно отходят на второй план, уступая место внутреннему миру и стремлению к гармонии с самим собой. Вместо шумных вечеринок и бурных приключений приходит пора теплых улыбок, неспешных бесед за чашкой ароматного чая и осознанного принятия такого важного состояния, как одиночество – не как приговора, а как возможности услышать себя.

Но на этом этапе жизни часто возникает вопрос: а нужны ли нам по-прежнему друзья, то окружение, к которому мы привыкли? Стоит ли поддерживать традиционные посиделки и делиться с близкими скромными, но важными для нас событиями, которые наполняют каждый день?

По мнению известного нейрофизиолога Натальи Бехтеревой, настоящие и преданные друзья, те, кто рука об руку прошел с вами через взлеты и падения, остаются жизненно необходимыми, особенно в пожилом возрасте. Они становятся уникальным зеркалом, в котором отражаются ваши победы и поражения, радости и разочарования, но без тени осуждения за прошлые ошибки и нереализованные мечты.

“Настоящая дружба – это еще и мощная форма терапии, – подчеркивала Наталья Бехтерева. – С возрастом тревоги и беспокойства не исчезают, а зачастую, наоборот, усиливаются. В такие моменты как никогда важно иметь рядом человека, который скажет: «Я это тоже прошел. Ты не один в своих переживаниях». Человека, который выслушает без спешки и осуждения, не посоветует дежурное «не нервничать», а просто будет рядом, окажет поддержку и разделит ваше состояние. Такая поддержка – это не роскошь, а насущная необходимость."

Экспертное Уточнение:

Важно помнить, что потребность в общении и поддержке – базовая потребность человека, которая не исчезает с возрастом. Если вы чувствуете, что вам не хватает дружеского общения, не бойтесь проявлять инициативу, возобновлять старые связи или искать новые знакомства. Поддерживайте отношения с теми, кто приносит вам радость и позитивные эмоции. При этом также важно развивать навыки самоподдержки и уметь находить ресурсы внутри себя, чтобы справляться с жизненными трудностями. Не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью к психологу или психотерапевту, если чувствуете, что вам необходима дополнительная поддержка в этот период жизни.

