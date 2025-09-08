Швыряю 2 горсти под куст малины в сентябре: Собираю 3 мешка медовых ягод с куста летом
- 18:03 8 сентября
- Служба новостей
Забота о малиновых кустах в конце дачного сезона – обязательный пункт в списке дел каждого садовода. На портале magadanmedia.ru подчеркивают, что сентябрь – ключевой месяц для подготовки малины к зимовке. Особенно важным является мульчирование, которое играет решающую роль в здоровье и урожайности кустов в будущем году.
Чем же лучше всего мульчировать малину осенью?
Выбор материала для мульчирования – это ответственный момент, который зависит от типа почвы и климатических условий вашего региона. Рассмотрим наиболее популярные и эффективные варианты:
- Торф: Торф – отличный выбор для мульчирования малины. На тяжелых и плотных почвах рекомендуется укладывать слой торфа толщиной до 10 сантиметров, чтобы обеспечить хорошую аэрацию корней и предотвратить переувлажнение. На более легких почвах достаточно слоя в 5-7 сантиметров. Дополнительно можно подсыпать под каждый куст несколько горстей опилок, формируя небольшие холмики высотой 10-12 см вокруг корней.
- Компост: Компост – ценный источник питательных веществ и прекрасный материал для мульчирования в регионах с холодными зимами. Однако в более теплом климате использование компоста может привести к загниванию веток, поэтому его следует использовать с осторожностью, укладывая тонким слоем не более 5 см.
- Солома: Солома – еще один доступный и эффективный материал для укрытия корней малины на зиму. Укладывайте солому слоем около 10 см, чтобы обеспечить надежную защиту от морозов.
- Прелая листва: Прелая листва – прекрасный и экологичный вариант укрытия малиновых кустов на зиму. Распределите слой прелых листьев вокруг корней, чтобы обеспечить надежную защиту от низких температур.
Экспертное уточнение:
Выбор мульчирующего материала должен быть обоснован. Торф подкисляет почву, что подходит не всем сортам малины, поэтому предварительно изучите потребности именно ваших сортов. Компост – прекрасное удобрение, но важно убедиться, что он хорошо перепрел, чтобы не привлекать вредителей. Солома может содержать семена сорняков, поэтому лучше использовать прошлогоднюю. Прелая листва – отличный вариант, но убедитесь, что она не собрана с больных деревьев. Помимо мульчирования, не забудьте о правильной обрезке малины, удалении сорняков и профилактической обработке от болезней и вредителей. Комплексный подход к уходу за малиной осенью – залог обильного урожая в следующем сезоне!
Читатйте также:
