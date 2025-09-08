Секрет золотистой корочки и нежной мякоти: сахарные булочки, которые получаются такими же воздушными, как у мамы
- 09:20 8 сентября
- Служба новостей
Сахарные булочки – это настоящая классика домашней выпечки, которая согреет душу своим ароматом и подарит ощущение уюта. Пышные, воздушные, с нежной текстурой и сладким, тающим во рту вкусом – они идеальны для любого времени дня.
Секрет их неповторимого вкуса кроется в сдобном дрожжевом тесте, в котором гармонично сочетаются молоко, сгущенка и сметана, придающие ему особую мягкость и насыщенность.
Эти булочки универсальны в своей гастрономической привлекательности. Они станут великолепным началом дня, особенно в сочетании с теплым молоком, ароматным какао или чашкой душистого чая. Также они отлично подойдут для полдника, предлагая сладкое и питательное угощение.
А для тех, кто любит экспериментировать, есть множество способов разнообразить этот рецепт. Например, можно пропитать готовые булочки сладким сиропом, чтобы сделать их еще более сочными, или разрезать на половинки и наполнить любимым кремом или джемом, превратив их в мини-пирожные.
Ингредиенты для волшебного теста:
- 300 мл теплого молока
- 21 г свежих прессованных дрожжей
- 80 г сгущенного молока
- 60 г сметаны
- ½ чайной ложки соли
- 1 яйцо
- 650 г муки
- 2 столовые ложки растительного масла
- 2 столовые ложки сахара
- 1 чайная ложка ванильного сахара
Ингредиенты для сладкой начинки:
- 150 г мягкого сливочного масла
- Сахар (для посыпки)
Приготовление сахарных булочек шаг за шагом:
-
Активация дрожжей: В теплом молоке растворите сахар и дрожжи. Добавьте пару ложек муки из общего количества. Тщательно перемешайте и оставьте дрожжевую основу в теплом месте под пленкой на 15-20 минут, чтобы дрожжи активизировались и образовалась пышная "шапочка".
-
Соединение ингредиентов: В отдельной миске соедините яйцо, сметану и сгущенное молоко, тщательно перемешайте. Добавьте соль и ванильный сахар, перемешайте еще раз.
-
Замес теста: Влейте яичную смесь в дрожжевую опару, перемешайте. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто.
-
Придание текстуры: Влейте растительное масло в тесто и продолжайте замешивать до однородности. Тесто должно быть мягким, нежным и слегка липким к рукам.
-
Подъем теста: Смажьте тесто растительным маслом и накройте пищевой пленкой. Оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы тесто поднялось и увеличилось в объеме в 2-3 раза.
-
Формирование булочек: Обомните поднявшееся тесто и раскатайте его в пласт толщиной около 5 мм.
-
Создание начинки: Равномерно смажьте пласт мягким сливочным маслом, оставляя один широкий край без масла.
-
Сладкий акцент: Обильно посыпьте всю поверхность теста сахаром.
-
Формирование рулета: Сверните тесто в плотный рулет, начиная со смазанного маслом края и заканчивая чистым краем. Защипните край рулета, чтобы зафиксировать его.
-
Нарезка и формирование: Нарежьте рулет на небольшие булочки шириной 3-4 см.
-
Расстойка: Выложите булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накройте пленкой и оставьте на 20 минут для расстойки, чтобы булочки немного увеличились в размере.
-
Подготовка к выпечке: Смажьте булочки взбитым яйцом для придания им аппетитного золотистого оттенка.
-
Выпечка: Выпекайте булочки в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут, до золотистого цвета.
Наслаждайтесь свежеиспеченными сахарными булочками, распространяющими по дому восхитительный аромат! Почувствуйте тепло и уют домашней выпечки, которая напомнит вам о самых счастливых моментах детства.
Читайте также:
- Большие деньги и новая работа: Василиса Володина указала на единственный знак, чья жизнь круто преобразится с 3 сентября
- Сбудутся все мечты: Тамара Глоба назвала 3 знака, чьи желания осуществятся в начале сентября
- Просто взбиваем и запекаем: готовим невероятно сочный сырный пирог за 30 минут
- Когда пятый - лишний: как одинокая мама с двумя детьми испортила поездку в поезде всем соседям по купе
- Моя жена всегда ездила в один и тот же отель Египта. Теперь я понял почему и к кому