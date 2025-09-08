Логотип новостного портала Прогород
Секрет золотистой корочки и нежной мякоти: сахарные булочки, которые получаются такими же воздушными, как у мамы

Сахарные булочки – это настоящая классика домашней выпечки, которая согреет душу своим ароматом и подарит ощущение уюта. Пышные, воздушные, с нежной текстурой и сладким, тающим во рту вкусом – они идеальны для любого времени дня.

Секрет их неповторимого вкуса кроется в сдобном дрожжевом тесте, в котором гармонично сочетаются молоко, сгущенка и сметана, придающие ему особую мягкость и насыщенность.

Эти булочки универсальны в своей гастрономической привлекательности. Они станут великолепным началом дня, особенно в сочетании с теплым молоком, ароматным какао или чашкой душистого чая. Также они отлично подойдут для полдника, предлагая сладкое и питательное угощение.

А для тех, кто любит экспериментировать, есть множество способов разнообразить этот рецепт. Например, можно пропитать готовые булочки сладким сиропом, чтобы сделать их еще более сочными, или разрезать на половинки и наполнить любимым кремом или джемом, превратив их в мини-пирожные.

Ингредиенты для волшебного теста:

  • 300 мл теплого молока
  • 21 г свежих прессованных дрожжей
  • 80 г сгущенного молока
  • 60 г сметаны
  • ½ чайной ложки соли
  • 1 яйцо
  • 650 г муки
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 2 столовые ложки сахара
  • 1 чайная ложка ванильного сахара

Ингредиенты для сладкой начинки:

  • 150 г мягкого сливочного масла
  • Сахар (для посыпки)

Приготовление сахарных булочек шаг за шагом:

  1. Активация дрожжей: В теплом молоке растворите сахар и дрожжи. Добавьте пару ложек муки из общего количества. Тщательно перемешайте и оставьте дрожжевую основу в теплом месте под пленкой на 15-20 минут, чтобы дрожжи активизировались и образовалась пышная "шапочка".

  2. Соединение ингредиентов: В отдельной миске соедините яйцо, сметану и сгущенное молоко, тщательно перемешайте. Добавьте соль и ванильный сахар, перемешайте еще раз.

  3. Замес теста: Влейте яичную смесь в дрожжевую опару, перемешайте. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто.

  4. Придание текстуры: Влейте растительное масло в тесто и продолжайте замешивать до однородности. Тесто должно быть мягким, нежным и слегка липким к рукам.

  5. Подъем теста: Смажьте тесто растительным маслом и накройте пищевой пленкой. Оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы тесто поднялось и увеличилось в объеме в 2-3 раза.

  6. Формирование булочек: Обомните поднявшееся тесто и раскатайте его в пласт толщиной около 5 мм.

  7. Создание начинки: Равномерно смажьте пласт мягким сливочным маслом, оставляя один широкий край без масла.

  8. Сладкий акцент: Обильно посыпьте всю поверхность теста сахаром.

  9. Формирование рулета: Сверните тесто в плотный рулет, начиная со смазанного маслом края и заканчивая чистым краем. Защипните край рулета, чтобы зафиксировать его.

  10. Нарезка и формирование: Нарежьте рулет на небольшие булочки шириной 3-4 см.

  11. Расстойка: Выложите булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накройте пленкой и оставьте на 20 минут для расстойки, чтобы булочки немного увеличились в размере.

  12. Подготовка к выпечке: Смажьте булочки взбитым яйцом для придания им аппетитного золотистого оттенка.

  13. Выпечка: Выпекайте булочки в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут, до золотистого цвета.

Наслаждайтесь свежеиспеченными сахарными булочками, распространяющими по дому восхитительный аромат! Почувствуйте тепло и уют домашней выпечки, которая напомнит вам о самых счастливых моментах детства.

