Секрет золотистой корочки и нежной мякоти: сахарные булочки, которые получаются такими же воздушными, как у мамы

Сахарные булочки – это настоящая классика домашней выпечки, которая согреет душу своим ароматом и подарит ощущение уюта. Пышные, воздушные, с нежной текстурой и сладким, тающим во рту вкусом – они идеальны для любого времени дня.

Секрет их неповторимого вкуса кроется в сдобном дрожжевом тесте, в котором гармонично сочетаются молоко, сгущенка и сметана, придающие ему особую мягкость и насыщенность.