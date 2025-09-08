Логотип новостного портала Прогород
Вместо надоевшей Окрошки. Литовский холодный борщ: настолько вкусный, что готовлю его раз в неделю

С наступлением тепла так хочется легкости и свежести в еде! Идеальным решением станет литовский холодный борщ - яркий, сочный суп, ставший кулинарным символом Литвы и завоевавший популярность во всем мире.

Этот суп готовится из свеклы, огурцов, свежей зелени и кефира. Традиционно его подают с половинками вареного яйца и горячим отварным картофелем – контраст температур делает блюдо незабываемым. Литовский холодный борщ не только радует глаз своим нежным розовым цветом, но и прекрасно утоляет жажду и голод в летнюю жару.

Что понадобится:

  • Свекла вареная – 2 штуки
  • Сок лимона – 2 столовые ложки
  • Огурцы свежие – 4 штуки
  • Яйца вареные – 3 штуки
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Укроп – 1 пучок
  • Кефир – 900 мл
  • Минеральная вода газированная – 300 мл
  • Горчица – 2 столовые ложки
  • Соль – по вкусу

Готовим литовский холодный борщ по шагам:

  1. Вареную и очищенную свеклу натрите на крупной терке. Поместите в кастрюлю и сбрызните лимонным соком. Лимонный сок поможет сохранить яркий цвет свеклы.
  2. Свежие огурцы и вареные яйца также натрите на крупной терке. Добавьте к свекле.
  3. Мелко нашинкуйте зеленый лук. В отдельной емкости посолите его и слегка помните руками, чтобы он отдал сок.
  4. Аналогично мелко нарежьте укроп. Добавьте измельченный лук и укроп в кастрюлю к остальным ингредиентам.
  5. Залейте все кефиром и газированной минеральной водой. Количество жидкости регулируйте по своему вкусу, в зависимости от желаемой густоты супа.
  6. Посолите, добавьте горчицу и хорошо перемешайте.

Подавайте охлажденным с половинками вареного яйца и горячей отварной картошкой. Приятного аппетита!

