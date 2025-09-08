Вместо надоевшей Окрошки. Литовский холодный борщ: настолько вкусный, что готовлю его раз в неделю
С наступлением тепла так хочется легкости и свежести в еде! Идеальным решением станет литовский холодный борщ - яркий, сочный суп, ставший кулинарным символом Литвы и завоевавший популярность во всем мире.
Этот суп готовится из свеклы, огурцов, свежей зелени и кефира. Традиционно его подают с половинками вареного яйца и горячим отварным картофелем – контраст температур делает блюдо незабываемым. Литовский холодный борщ не только радует глаз своим нежным розовым цветом, но и прекрасно утоляет жажду и голод в летнюю жару.
Что понадобится:
- Свекла вареная – 2 штуки
- Сок лимона – 2 столовые ложки
- Огурцы свежие – 4 штуки
- Яйца вареные – 3 штуки
- Зеленый лук – 1 пучок
- Укроп – 1 пучок
- Кефир – 900 мл
- Минеральная вода газированная – 300 мл
- Горчица – 2 столовые ложки
- Соль – по вкусу
Готовим литовский холодный борщ по шагам:
- Вареную и очищенную свеклу натрите на крупной терке. Поместите в кастрюлю и сбрызните лимонным соком. Лимонный сок поможет сохранить яркий цвет свеклы.
- Свежие огурцы и вареные яйца также натрите на крупной терке. Добавьте к свекле.
- Мелко нашинкуйте зеленый лук. В отдельной емкости посолите его и слегка помните руками, чтобы он отдал сок.
- Аналогично мелко нарежьте укроп. Добавьте измельченный лук и укроп в кастрюлю к остальным ингредиентам.
- Залейте все кефиром и газированной минеральной водой. Количество жидкости регулируйте по своему вкусу, в зависимости от желаемой густоты супа.
- Посолите, добавьте горчицу и хорошо перемешайте.
Подавайте охлажденным с половинками вареного яйца и горячей отварной картошкой. Приятного аппетита!
