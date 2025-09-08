Вместо надоевшей Окрошки. Литовский холодный борщ: настолько вкусный, что готовлю его раз в неделю

С наступлением тепла так хочется легкости и свежести в еде! Идеальным решением станет литовский холодный борщ - яркий, сочный суп, ставший кулинарным символом Литвы и завоевавший популярность во всем мире.

Этот суп готовится из свеклы, огурцов, свежей зелени и кефира. Традиционно его подают с половинками вареного яйца и горячим отварным картофелем – контраст температур делает блюдо незабываемым. Литовский холодный борщ не только радует глаз своим нежным розовым цветом, но и прекрасно утоляет жажду и голод в летнюю жару.