Что не любит герань. Жалею, что только сейчас об этом узнала - как получить пышный, здоровый, цветущий куст
- 13:35 8 сентября
- Служба новостей
Мечтаете, чтобы ваша герань радовала глаз обильным и долгим цветением? Эта статья раскроет все тонкости ухода за этим неприхотливым, но любящим внимание растением, чтобы вы точно знали, как добиться впечатляющих результатов!
Герань (пеларгония) – это не только украшение вашего дома, но и полезный цветок, обладающий антимикробными и антивирусными свойствами благодаря своим эфирным маслам, которые помогают очищать воздух в помещении.
Итак, чего же герань боится больше всего, и как избежать этих ошибок?
Главные враги герани и способы их нейтрализации:
-
Переувлажнение: "залить" - значит погубить. Герань – растение, устойчивое к засухе, но избыток влаги для неё смертелен. Из-за переувлажнения листья теряют упругость, желтеют и опадают, а корни начинают гнить.
- Как правильно: Поливайте герань умеренно, примерно раз в неделю, а в зимний период – еще реже. Убедитесь, что почва успевает просохнуть между поливами. Проверяйте влажность почвы перед каждым поливом, погружая палец в грунт на пару сантиметров.
-
Нехватка света: свет – залог роста и цветения. Для здорового развития и обильного цветения герани необходимо много яркого света.
- Как правильно: Поместите герань в хорошо освещенное место, например, на южное или юго-восточное окно. В зимние месяцы используйте специальные фитолампы для компенсации недостатка естественного света. Если растение вытягивается и листья бледнеют, это явный признак недостатка света.
-
Палящие солнечные лучи: вместо солнца – ожоги. Прямой солнечный свет в самые жаркие летние часы может вызвать ожоги на листьях герани.
- Как правильно: В самые жаркие часы дня притеняйте растение, например, при помощи легкой занавески или пергаментной бумаги. Чтобы сформировать равномерный куст, регулярно поворачивайте горшок с геранью вокруг своей оси.
-
Холодные сквозняки: берегите от холода! Герань не переносит резких перепадов температуры и холодный воздух.
- Как правильно: Во время проветривания помещения убирайте герань подальше от открытого окна. Также избегайте размещения растения вблизи батарей отопления.
-
Опрыскивание холодной водой: никакого "ледяного душа"! Опрыскивание герани холодной водой из-под крана может привести к появлению некрасивых пятен на листьях.
- Как правильно: Используйте для полива и опрыскивания только теплую, отстоянную воду. В целом, герань не предъявляет особых требований к влажности воздуха и не нуждается в частом опрыскивании.
-
Недостаток питательных веществ: подкормка – залог пышного цветения. Герани необходима регулярная подкормка для обильного и продолжительного цветения.
- Как правильно: В период активного роста и цветения подкармливайте герань калийными удобрениями дважды в месяц летом и один раз в три месяца зимой. Калий способствует образованию бутонов и яркости цветов.
-
Отсутствие обрезки: стрижка – это красота и здоровье. Без регулярной обрезки герань может потерять свою форму и превратиться в непривлекательный куст.
- Как правильно: После цветения, осенью, обрежьте побеги, удалите все сухие листья и увядшие соцветия. Срезанные верхушки можно использовать для укоренения и размножения растения. Обрезка стимулирует рост новых побегов и, следовательно, обильное цветение.
-
Неподходящая почва: грунт должен быть правильным! Герань не любит кислую почву, а в щелочной среде будет медленно развиваться и плохо цвести.
- Как правильно: Используйте нейтральную или слабокислую почвенную смесь, специально предназначенную для гераней или универсальных цветочных растений. Для некоторых сортов, таких, как Эндриса, Ренарда, Далматская, полезно добавлять в почву немного извести.
-
Слишком большой горшок: меньше – лучше! Герань лучше всего цветет в тесном горшке.
- Как правильно: Для обильного цветения герани требуется горшок оптимального размера – примерно 12 на 14 сантиметров. В просторном горшке растение будет активно наращивать зеленую массу, но цвести будет лениво. Обязательно обеспечьте хороший дренаж и используйте рыхлый, питательный грунт.
Вывод:
Выращивание герани – это увлекательное занятие, доступное даже начинающим цветоводам. Следуйте этим простым рекомендациям, и ваша герань щедро отблагодарит вас пышным и продолжительным цветением!
Экспертное уточнение:
Необходимо помнить, что особенности ухода за геранью могут незначительно различаться в зависимости от сорта и условий содержания. Внимательно наблюдайте за своим растением и вносите корректировки в уход, исходя из его потребностей. Например, пестролистные сорта герани могут быть более требовательны к освещению, а для ампельных сортов оптимальным будет выращивание в подвесных кашпо. Регулярный осмотр растения для своевременного обнаружения вредителей и болезней также является важной частью ухода за геранью. Помните, что немного внимания и заботы – и ваша герань будет радовать вас яркими цветами на протяжении всего сезона!
Источник: Сад и кухня
