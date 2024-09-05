Жители Коми смогут звонить через умные колонки на телефонные номера

Фото: пресс-служба МТС

Цифровая экосистема МТС первой среди российских операторов вместе с Яндексом запустила функцию звонков через умные колонки. Жители Коми, абоненты МТС, смогут звонить с помощью Яндекс Станции на номера любых операторов по своему тарифу и принимать вызовы. Чтобы совершить звонок через умную колонку, достаточно произнести команду, например, «Алиса, позвони маме», и виртуальный ассистент самостоятельно наберет нужный номер. Звонок с устройства не отличается от обычного телефонного вызова и будет тарифицироваться по условиям текущего мобильного пакета услуг. У собеседника же отобразится стандартный входящий звонок с номера.

Во время входящего вызова виртуальный помощник сообщит имя звонящего, а сам звонок поступит на колонку одновременно с мобильным телефоном, даже если он будет в беззвучном режиме или выключен. Ответить можно будет с помощью команды цифровому ассистенту. Еще жители Коми смогут самостоятельно настроить удобное время для уведомлений о входящих звонках (режим «Не беспокоить»).

Подключить звонки для умной колонки можно бесплатно в приложении «Дом с Алисой» на всех умных устройствах Яндекса, кроме Станции Дуо Макс и телевизоров под управлением YaOS и YaOS X – в будущем звонки на телефонные номера могут появиться и на этих устройствах. Для этого в меню необходимо выбрать функцию «Звонки с колонки, как с телефона» и указать мобильный номер. После регистрации можно будет выбрать до 10 контактов (это позволит принимать вызовы только от самых близких) и добавить их в справочник приложения.