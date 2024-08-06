36% россиян используют ИИ-ассистентов и чат-ботов

Более одной трети россиян (36%) хотя бы раз получали консультацию по какому-либо вопросу через чат-бота. Такие данные получили страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк ВТБ в ходе совместного опроса*.

При этом 28% респондентов, обращавшихся к цифровому персональному помощнику, оценивают опыт взаимодействия с ним положительно, а 50% – нейтрально. Согласно результатам множественного ответа, в половине случаев (52%) россияне прибегали к помощи чат-ботов в области государственных услуг, на втором месте по популярности – интернет-магазины (41%). К ботам в сфере медицины и здравоохранения регулярно обращаются четверть респондентов (25%).

Россияне в возрасте от 25 до 44 лет в два раза чаще взаимодействовали с чат-ботами, чем люди 45-65 лет (46% и 20%, соответственно). Гендерной же разницы в предпочтениях диджитал-консультантов почти нет: их используют 35% опрошенных мужчин и 36% женщин.