В Воркуте горит мусорный полигон

На мусорном полигоне в Воркуте возник пожар, охвативший площадь в 9 тысяч квадратных метров, жертв нет. На данный момент содержание вредных веществ в воздухе не превышено, об этом информирует Главное управление МЧС России по Республике Коми.

"По предварительным данным, площадь возгорания составляет 9 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работают специалисты и техника городских предприятий", - говорится в сообщении.