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В Воркуте горит мусорный полигон

В Воркуте горит мусорный полигонГУ МЧС России по Республике Коми

На мусорном полигоне в Воркуте возник пожар, охвативший площадь в 9 тысяч квадратных метров, жертв нет. На данный момент содержание вредных веществ в воздухе не превышено, об этом информирует Главное управление МЧС России по Республике Коми.

"По предварительным данным, площадь возгорания составляет 9 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работают специалисты и техника городских предприятий", - говорится в сообщении.

По информации Роспотребнадзора, в Воркуте проведены замеры воздуха, и содержание вредных веществ не превышено, подтвердило Главное управление МЧС.

Согласно данным ЦГМС Коми, с 3 июля в регионе наблюдается аномально высокая температура, превышающая 35 градусов.

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