В Воркуте горит мусорный полигон
- 14:30 10 июля
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- Инесса Богатая
ГУ МЧС России по Республике Коми
На мусорном полигоне в Воркуте возник пожар, охвативший площадь в 9 тысяч квадратных метров, жертв нет. На данный момент содержание вредных веществ в воздухе не превышено, об этом информирует Главное управление МЧС России по Республике Коми.
"По предварительным данным, площадь возгорания составляет 9 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работают специалисты и техника городских предприятий", - говорится в сообщении.
По информации Роспотребнадзора, в Воркуте проведены замеры воздуха, и содержание вредных веществ не превышено, подтвердило Главное управление МЧС.
Согласно данным ЦГМС Коми, с 3 июля в регионе наблюдается аномально высокая температура, превышающая 35 градусов.
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