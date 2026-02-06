На каких курортах в 2026 году можно хорошо отдохнуть с бюджетом в 50 000 рублей

Фото из архива "Про Города"

Идея о том, что полноценный отпуск требует баснословных трат, — не более чем миф. Если ваш бюджет ограничен суммой в 50 000 рублей, это не повод отказываться от новых впечатлений. На эти деньги можно организовать поездку, которая подарит и морские купания, и знакомство с культурой, и гастрономические открытия. Секрет в выборе направления, разумном планировании и готовности к формату «путешественник», а не «турист все включено». Давайте рассмотрим варианты. Черноморское побережье: Туапсе и окрестности Туапсе — это золотая середина курортов Краснодарского края. Сюда стоит ехать тем, кто хочет получить всё главное от южного отдыха: теплое море, долгий пляжный день, горный воздух и доступные цены.

Бюджет и проживание. Основная статья экономии — жилье. Вместо отелей рассматривайте гостевые дома, комнаты в частном секторе или уютные хостелы. Цены начинаются от 1000-1500 рублей с человека в сутки, а в межсезонье (май, июнь, сентябрь) падают еще ниже.

Что делать. Пляжный отдых в самом Туапсе или в тихих окрестностях — Ольгинке, Небуге, Джубге. Обязательно выделите день на поездку к знаменитой скале Киселёва. Питаться выгодно в местных столовых, на рынках (свежие фрукты, овощи, рыба) или готовя самим, если в жилье есть кухня.

Итог: на неделю вдвоем 50 000 рублей — вполне реальный бюджет, покрывающий дорогу (поездом или на авто), скромное жилье, питание и небольшие экскурсии. Крым: разнообразие за те же деньги Крым — это отдельная вселенная впечатлений на любой вкус: от винно-гастрономических туров до исторических путешествий и уединения в бухтах.