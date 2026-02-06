Логотип новостного портала Прогород
Рюмку в барабан — и стиралка скрипит от стерильности: ошметки грязи, извести и плесени вылетят в трубу со свистом

Рюмку в барабан — и стиралка скрипит от стерильности: ошметки грязи, извести и плесени вылетят в трубу со свистомСоздано ИИ/pg11.ru

Ваша стиральная машина ежедневно справляется с грязью, но сама требует ухода. Без регулярной чистки внутри накапливается известковый налет, появляется плесень, а на нагревательном элементе образуется накипь. Это приводит к неприятному запаху белья и может сократить срок службы техники. К счастью, есть простое и доступное решение, которое вернет вашей помощнице свежесть и продлит ее службу.

Секрет в дуэте: лимонная кислота и отбеливатель

Два недорогих средства работают в идеальной связке:

  • Лимонная кислота эффективно растворяет известковые отложения и накипь на внутренних поверхностях и нагревательном элементе (ТЭНе).
  • Хлорсодержащее средство (например, "Белизна") – мощный дезинфектор. Оно уничтожает плесень, грибок и бактерии, а также отбеливает резиновую манжету.

Важно использовать их раздельно, закладывая в разные отсеки, чтобы реакция происходила в барабане во время стирки.

Пошаговая инструкция для глубокой очистки

Перед началом убедитесь, что барабан стиральной машины пуст.

Подготовка:

  • Лимонная кислота: 100-150 г (примерно полстакана).
  • Хлорсодержащий отбеливатель: 100-150 мл (чуть меньше полного стакана).

Загрузка:

  1. Лимонную кислоту насыпьте в основной отсек лотка для моющего средства (для порошка).
  2. Отбеливатель аккуратно влейте непосредственно в барабан машины.

Запуск программы:

  • Закройте люк и выберите самый длительный режим стирки с максимальной температурой (90-95°C). Высокая температура критически важна для активации процесса растворения накипи и усиления дезинфекции.

Внимание: проветривание. Во время цикла может появиться резкий запах хлора. В это время лучше покинуть помещение. После завершения стирки обязательно тщательно проветрите комнату.

Меры предосторожности и уход

  • Никогда не смешивайте лимонную кислоту и отбеливатель в одной емкости вне машины – это может вызвать опасную химическую реакцию.
  • После окончания цикла откройте люк и лоток, дайте им полностью просохнуть.
  • Протрите насухо резиновую манжету, уделяя внимание складкам.

Регулярная очистка раз в 3-4 месяца – эффективная профилактика. Особенно это актуально при частых стирках при низких температурах или в районах с жесткой водой.

Этот простой метод поможет сохранить гигиену вашей стиральной машины, обеспечит свежесть белья и сэкономит электроэнергию за счет эффективной работы чистого нагревательного элемента.

