Грязь, «тагил», коричневое море: честный отзыв русских туристов о популярном курорте

Главный аргумент в пользу Паттайи – её доступность. Цены на массаж здесь стартуют от 200 бат, в то время как на более фешенебельном Пхукете эта услуга обойдется минимум в 300. Поездки на тук-туках между пляжами не ударят по карману даже самому экономному туристу. Аренда жилья и стоимость такси приятно удивляют, особенно если сравнивать с другими популярными тайскими направлениями.

Устав от глянцевых туристических проспектов, я отправилась вглубь Паттайи, в её «маленькую Россию» – район Пратамнак. Здесь, в тени пальм, сквозь шум мотобайков пробивается что-то до боли знакомое: русская речь, вывески на родном языке и дразнящий аромат борща, доносящийся из уличных кафе. Чтобы понять, почему этот уголок так манит тысячи наших соотечественников, я пошла прямо к источнику – на местный ночной рынок, где пообщалась с туристами из России. Их мнения, порой диаметрально противоположные, создали яркий и неоднозначный портрет этого места.

Для многих, особенно для представителей старшего поколения, важна атмосфера "своего" места. Нет необходимости учить тайский или английский – в кафе есть меню на русском языке, а продавцы на рынках охотно понимают простые просьбы. Это создает ощущение уюта и защищенности, столь ценное в долгожданном отпуске. Многие приезжают сюда на зимовку, чувствуя себя комфортно, как дома.

Конечно, без ложки дегтя не обошлось. В разговорах с туристами всплывали и разочарования, о которых лучше знать заранее.

Море, которое не радует глаз

Одна пара рассказала, как поверила красочным обещаниям турагента и купила тур в Паттайю, надеясь на лазурные берега. Однако, вместо бирюзовой воды их встретила мутная, коричневатая жижа. "Но ведь купаемся же! – с иронией заметили они. – За тур заплатили немалые деньги". В таких случаях опытные путешественники рекомендуют выбираться на ближайшие острова, например, на Ко Самет. Полуторачасовая поездка открывает совершенно другой мир – с кристально чистой водой и белоснежным песком.

Мусорная проблема Паттайи: реальность, от которой не убежать

"Мы обожаем Паттайю, но горы мусора по вечерам – это просто ужас", – поделилась женщина, которая отдыхает здесь уже 15 лет. Действительно, после заката солнца пляжи и улицы района нередко превращаются в свалку пластиковых стаканов, пакетов и прочего мусора. Причина кроется как в безответственном поведении некоторых туристов, так и в недостаточной работе местных коммунальных служб. Идеальной чистоты, как на дорогих курортах, здесь ожидать не стоит.

Феномен «тагила»: когда отдых становится антирекламой России

Молодая пара, в восторге от возможности объездить окрестности на арендованном байке, с грустью отметила и другую сторону медали. Под «тагилом» они подразумевают тех соотечественников, которые, расслабившись на отдыхе, ведут себя вызывающе и переносят привычные манеры на тайскую землю: громкая музыка из переносных колонок, прогулки в купальниках по улицам города и песни под караоке до поздней ночи. "Иногда мне просто стыдно перед местными жителями, – призналась девушка. – Вдруг они подумают, что мы все такие?"

Тайланд, который перестал быть тайским

Еще один минус, о котором часто говорят туристы – потеря аутентичности. Семья с ребенком, мечтавшая о языковой практике, с удивлением обнаружила, что местные жители прекрасно говорят по-русски, а в меню тайских ресторанов наряду с том ямом красуется борщ. Тем, кто хочет полностью погрузиться в культуру Таиланда, в Пратамнаке может быть сложно найти кухню, не адаптированную под европейский вкус. Это своеобразная плата за комфорт и отсутствие языкового барьера.

Паттайя – это мы сами

В конце вечера я встретила компанию, которая называла Паттайю чуть ли не раем на земле. На мой вопрос о недостатках они лишь отмахнулись. "А мне говорили про мусор, грязное море и этот самый «тагил», – добавила я. Один из мужчин загадочно улыбнулся: "Так «тагил» - это же я!" – и включил на своей колонке знакомую песню. В этот момент стало понятно, что Паттайя – это гораздо больше, чем просто курорт. Это живой, противоречивый и очень личный опыт, где каждый находит что-то свое, от бюджетного комфорта до возможности посмеяться над самим собой.

Ранее мы писали Где дешевле всего жить в России - нашли такой город и он неожиданно прекрасен и Забудьте о столицах: этот недооцененный город обошел Москву и Питер и стал новым раем для переезжающих .

Читайте также: