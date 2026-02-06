Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Туалетную бумагу — в кастрюлю, землю — под раковину: какой "ужин" оценят все соседи

Туалетную бумагу — в кастрюлю, землю — под раковину: какой "ужин" оценят все соседиСоздано ИИ/pg11.ru

Появление тараканов в многоквартирном доме – это не просто вопрос эстетики. Эти незваные гости являются потенциальными переносчиками опасных бактерий и микрочастиц плесени, что создает реальные угрозы для здоровья всех членов семьи. Особенно остро эта проблема встает, когда в доме живут маленькие дети, а также домашние животные – собаки или кошки. В таких условиях применение агрессивных химических инсектицидов становится небезопасным. К счастью, существуют проверенные альтернативные методы, которые позволяют эффективно бороться с тараканами, действуя прицельно и минимизируя риски для домочадцев.

Шаг первый: природный абразив – диатомовая земля

Рассмотрим один из самых действенных и безопасных методов – использование диатомовой (или кизельгуровой) земли. Это тончайший порошок, который получают из окаменевших остатков древних диатомовых водорослей. Уникальность этого вещества в его микроскопических частицах, обладающих острыми краями. Они действуют как натуральный абразив, повреждая внешний хитиновый покров насекомых. Это приводит к обезвоживанию и, как следствие, к гибели тараканов.

Как правильно использовать диатомовую землю

  • Выбирайте пищевую диатомовую землю. Она проходит дополнительную очистку, что делает ее более безопасной для использования в жилых помещениях.
  • Защитите себя. Перед работой обязательно наденьте респираторную маску и перчатки. Мельчайшая пыль может попасть в дыхательные пути или осесть на коже.
  • Точечное применение. Тонким, почти невидимым слоем рассыпьте порошок в местах, где чаще всего можно встретить тараканов. Это вдоль плинтусов, за трубами под раковиной, вокруг вентиляционных решеток и около мусорного ведра.
  • Регулярное обновление. Повторяйте процедуру после каждой влажной уборки, чтобы поддерживать защитный барьер.

Этот метод требует некоторого терпения, но его главное преимущество – абсолютная безопасность для людей и теплокровных животных, как только пыль осядет.

Шаг второй: создаем нетоксичную ловушку

Другой эффективный способ – приготовление натуральной приманки из доступных кухонных ингредиентов. Сахар выступает в роли основного аттрактанта, привлекающего тараканов. Уксус и средство для мытья посуды играют двойную роль: они нарушают пищеварение насекомых и разрушают их защитный липидный слой. Бумажная основа служит удобным переносчиком этой смертоносной для тараканов смеси.

Рецепт и принцип действия

Что понадобится:

  • 2-3 листа обычной белой туалетной бумаги (без красителей и ароматизаторов).
  • 3 столовые ложки сахарного песка.
  • 1 столовая ложка столового уксуса (9%).
  • 1 чайная ложка концентрированного средства для мытья посуды.

Этапы приготовления:

  1. Порвите туалетную бумагу на мелкие кусочки и поместите их в небольшую кастрюлю. Полностью залейте бумагу водой.
  2. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, до получения однородной, мягкой массы, напоминающей кашицу.
  3. Снимите емкость с огня, добавьте сахар и тщательно перемешайте до полного растворения.
  4. После того как смесь остынет, добавьте столовый уксус и средство для мытья посуды. Еще раз хорошо перемешайте.
  5. Разложите полученную массу в мелкие емкости – например, пластиковые крышки от банок. Расставьте эти самодельные ловушки в укромных местах: под кухонной мойкой, за холодильником, в кухонных шкафах.
  6. Регулярно меняйте приманку, обновляя ее каждые 2-3 дня.

Важное предупреждение. Несмотря на относительную безопасность используемых компонентов, размещайте приманки в местах, к которым домашние питомцы не смогут добраться. Любопытство животных может привести к нежелательным последствиям.

Коллективная борьба – ключ к успеху. Наибольшей эффективности в борьбе с тараканами можно достичь, действуя сообща с соседями. Даже локальная обработка нескольких квартир в вашем подъезде может существенно сократить популяцию этих насекомых и минимизировать риск их повторного появления, советует источник.

Ранее мы писали  Несколько капель – и прусаки сбегут галопом: народное средство от тараканов – безвредно для животных и Тараканы мрут гурьбой после угощения: в ход пускаем жёлтый фрукт — это последний «обед» вредителей.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+