Туалетную бумагу — в кастрюлю, землю — под раковину: какой "ужин" оценят все соседи
- 19:05 6 февраля
- Служба новостей
Появление тараканов в многоквартирном доме – это не просто вопрос эстетики. Эти незваные гости являются потенциальными переносчиками опасных бактерий и микрочастиц плесени, что создает реальные угрозы для здоровья всех членов семьи. Особенно остро эта проблема встает, когда в доме живут маленькие дети, а также домашние животные – собаки или кошки. В таких условиях применение агрессивных химических инсектицидов становится небезопасным. К счастью, существуют проверенные альтернативные методы, которые позволяют эффективно бороться с тараканами, действуя прицельно и минимизируя риски для домочадцев.
Шаг первый: природный абразив – диатомовая земля
Рассмотрим один из самых действенных и безопасных методов – использование диатомовой (или кизельгуровой) земли. Это тончайший порошок, который получают из окаменевших остатков древних диатомовых водорослей. Уникальность этого вещества в его микроскопических частицах, обладающих острыми краями. Они действуют как натуральный абразив, повреждая внешний хитиновый покров насекомых. Это приводит к обезвоживанию и, как следствие, к гибели тараканов.
Как правильно использовать диатомовую землю
- Выбирайте пищевую диатомовую землю. Она проходит дополнительную очистку, что делает ее более безопасной для использования в жилых помещениях.
- Защитите себя. Перед работой обязательно наденьте респираторную маску и перчатки. Мельчайшая пыль может попасть в дыхательные пути или осесть на коже.
- Точечное применение. Тонким, почти невидимым слоем рассыпьте порошок в местах, где чаще всего можно встретить тараканов. Это вдоль плинтусов, за трубами под раковиной, вокруг вентиляционных решеток и около мусорного ведра.
- Регулярное обновление. Повторяйте процедуру после каждой влажной уборки, чтобы поддерживать защитный барьер.
Этот метод требует некоторого терпения, но его главное преимущество – абсолютная безопасность для людей и теплокровных животных, как только пыль осядет.
Шаг второй: создаем нетоксичную ловушку
Другой эффективный способ – приготовление натуральной приманки из доступных кухонных ингредиентов. Сахар выступает в роли основного аттрактанта, привлекающего тараканов. Уксус и средство для мытья посуды играют двойную роль: они нарушают пищеварение насекомых и разрушают их защитный липидный слой. Бумажная основа служит удобным переносчиком этой смертоносной для тараканов смеси.
Рецепт и принцип действия
Что понадобится:
- 2-3 листа обычной белой туалетной бумаги (без красителей и ароматизаторов).
- 3 столовые ложки сахарного песка.
- 1 столовая ложка столового уксуса (9%).
- 1 чайная ложка концентрированного средства для мытья посуды.
Этапы приготовления:
- Порвите туалетную бумагу на мелкие кусочки и поместите их в небольшую кастрюлю. Полностью залейте бумагу водой.
- Варите на среднем огне, постоянно помешивая, до получения однородной, мягкой массы, напоминающей кашицу.
- Снимите емкость с огня, добавьте сахар и тщательно перемешайте до полного растворения.
- После того как смесь остынет, добавьте столовый уксус и средство для мытья посуды. Еще раз хорошо перемешайте.
- Разложите полученную массу в мелкие емкости – например, пластиковые крышки от банок. Расставьте эти самодельные ловушки в укромных местах: под кухонной мойкой, за холодильником, в кухонных шкафах.
- Регулярно меняйте приманку, обновляя ее каждые 2-3 дня.
Важное предупреждение. Несмотря на относительную безопасность используемых компонентов, размещайте приманки в местах, к которым домашние питомцы не смогут добраться. Любопытство животных может привести к нежелательным последствиям.
Коллективная борьба – ключ к успеху. Наибольшей эффективности в борьбе с тараканами можно достичь, действуя сообща с соседями. Даже локальная обработка нескольких квартир в вашем подъезде может существенно сократить популяцию этих насекомых и минимизировать риск их повторного появления, советует источник.
Ранее мы писали Несколько капель – и прусаки сбегут галопом: народное средство от тараканов – безвредно для животных и Тараканы мрут гурьбой после угощения: в ход пускаем жёлтый фрукт — это последний «обед» вредителей.
Читайте также: