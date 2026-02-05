Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Для тех, кто ностальгирует по отдыху «как раньше». Цены, как в нулевых, а море — в двух шагах: как мы открыли для себя эту тихую гавань

Для тех, кто ностальгирует по отдыху «как раньше». Цены, как в нулевых, а море — в двух шагах: как мы открыли для себя эту тихую гаваньСоздано ИИ/pg11.ru

Сочи и Ялта – первые ассоциации, когда речь заходит об отдыхе на юге России? Забудьте о стереотипах. Наша читательница, Ангелина Лапицкая, нашла тихий уголок, где море, горы и домашний уют сливаются воедино, создавая идеальные условия для релакса. И все это – по приятной цене.

История неожиданного открытия

Как и многие, мы долгое время относились к российским курортам с подозрением, считая их переполненными и дорогими. Новороссийск? В нашем воображении это был скорее промышленный порт, чем место для отдыха. Все изменилось спонтанно, когда друзья предложили поехать вместе в поселок Широкая Балка. Из-за закрытого аэропорта пришлось ехать на машине, и мы отправились на разведку, не строя грандиозных планов.

Широкая Балка: дача у моря, где время замирает

Поселок Широкая Балка находится всего в 20 минутах езды от Новороссийска. Но стоит туда попасть, как оказываешься в другом мире, вдали от городской суеты. Это уютное место напоминает тихую, ухоженную дачу на берегу моря, спрятанную в живописном ущелье.

Воздух пропитан ароматом сосен, можжевельника и фисташковых деревьев. Здесь царит спокойная, почти семейная атмосфера. Местные жители здороваются друг с другом, цены в магазинах и кафе приятно удивляют, а инфраструктура продумана до мелочей, но без ощущения навязчивой коммерции.

Пляжи без толп и кошелек без дыр: как организован отдых

Пляжи в Широкой Балке галечные, с округлой, удобной для ходьбы галькой. Они чистые, ухоженные и хорошо оборудованы: есть лежаки, зонты, туалеты и кабинки для переодевания. Аренда лежака на целый день обойдется всего в 200 рублей. Не Сочи, правда?

Один из пляжей – это бетонная платформа с лестницей для спуска в море, идеальный вариант для любителей поплавать в глубине. Мы же предпочитали более пологий вход и нашли уютный песчано-галечный пляж по соседству.

Широкая Балка – это не только пляж: развлечения на любой вкус

Несмотря на камерность, в поселке есть все для активного отдыха: дайвинг-центр, прокат оборудования для серфинга и даже мобильные бани прямо на берегу. А для гурманов – множество уютных кафе и ресторанов. Мы успели попробовать блюда в «Террасе» и «Островке», а в «Шале» отведали восхитительный шашлык и свежайшие морепродукты, приготовленные на углях.

"Лесная гавань": наш маленький рай, найденный случайно

Мы остановились в пансионате «Лесная гавань», выбирая его практически вслепую, и ни разу не пожалели. Номера чистые и просторные, есть основной корпус и уютные коттеджи на склоне. Питание в столовой простое, но очень вкусное и по-домашнему, с акцентом на южную кухню: холодные супы, рис с мидиями, свежие сезонные овощи – пальчики оближешь.

На территории пансионата есть открытый бассейн с панорамным видом на море, беседки с мангалами (аренда около 200 рублей в час), где можно приготовить ужин самостоятельно или заказать его приготовление. А для тех, кто останавливается на двое суток и больше, парковка предоставляется бесплатно.

Удобное расположение: идеальная база для исследования региона

Географическое положение Широкой Балки – это ее главное преимущество. До Новороссийска можно добраться на маршрутке всего за 20 минут. А оттуда – рукой подать до всех интересных мест: мы съездили на экскурсию в соседний Мысхако, посетили местную винодельню и самостоятельно добрались до Абрау-Дюрсо.

Для контраста мы заехали в оживленную Анапу и на знаменитый пляж в Сукко. После их многолюдности и суеты тишина и спокойствие Широкой Балки показались нам истинным раем. Этот поселок – идеальный компромисс: вы отдыхаете вдали от шумных толп туристов, но в то же время легко можете добраться до всех ключевых достопримечательностей региона.

Ранее мы писали  Грязь, «тагил», коричневое море: честный отзыв русских туристов о популярном курорте и  Где дешевле всего жить в России - нашли такой город и он неожиданно прекрасен.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+