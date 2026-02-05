Для тех, кто ностальгирует по отдыху «как раньше». Цены, как в нулевых, а море — в двух шагах: как мы открыли для себя эту тихую гавань

Как и многие, мы долгое время относились к российским курортам с подозрением, считая их переполненными и дорогими. Новороссийск? В нашем воображении это был скорее промышленный порт, чем место для отдыха. Все изменилось спонтанно, когда друзья предложили поехать вместе в поселок Широкая Балка. Из-за закрытого аэропорта пришлось ехать на машине, и мы отправились на разведку, не строя грандиозных планов.

Сочи и Ялта – первые ассоциации, когда речь заходит об отдыхе на юге России? Забудьте о стереотипах. Наша читательница, Ангелина Лапицкая, нашла тихий уголок, где море, горы и домашний уют сливаются воедино, создавая идеальные условия для релакса. И все это – по приятной цене.

Поселок Широкая Балка находится всего в 20 минутах езды от Новороссийска. Но стоит туда попасть, как оказываешься в другом мире, вдали от городской суеты. Это уютное место напоминает тихую, ухоженную дачу на берегу моря, спрятанную в живописном ущелье.

Воздух пропитан ароматом сосен, можжевельника и фисташковых деревьев. Здесь царит спокойная, почти семейная атмосфера. Местные жители здороваются друг с другом, цены в магазинах и кафе приятно удивляют, а инфраструктура продумана до мелочей, но без ощущения навязчивой коммерции.

Пляжи без толп и кошелек без дыр: как организован отдых

Пляжи в Широкой Балке галечные, с округлой, удобной для ходьбы галькой. Они чистые, ухоженные и хорошо оборудованы: есть лежаки, зонты, туалеты и кабинки для переодевания. Аренда лежака на целый день обойдется всего в 200 рублей. Не Сочи, правда?

Один из пляжей – это бетонная платформа с лестницей для спуска в море, идеальный вариант для любителей поплавать в глубине. Мы же предпочитали более пологий вход и нашли уютный песчано-галечный пляж по соседству.

Широкая Балка – это не только пляж: развлечения на любой вкус

Несмотря на камерность, в поселке есть все для активного отдыха: дайвинг-центр, прокат оборудования для серфинга и даже мобильные бани прямо на берегу. А для гурманов – множество уютных кафе и ресторанов. Мы успели попробовать блюда в «Террасе» и «Островке», а в «Шале» отведали восхитительный шашлык и свежайшие морепродукты, приготовленные на углях.

"Лесная гавань": наш маленький рай, найденный случайно

Мы остановились в пансионате «Лесная гавань», выбирая его практически вслепую, и ни разу не пожалели. Номера чистые и просторные, есть основной корпус и уютные коттеджи на склоне. Питание в столовой простое, но очень вкусное и по-домашнему, с акцентом на южную кухню: холодные супы, рис с мидиями, свежие сезонные овощи – пальчики оближешь.

На территории пансионата есть открытый бассейн с панорамным видом на море, беседки с мангалами (аренда около 200 рублей в час), где можно приготовить ужин самостоятельно или заказать его приготовление. А для тех, кто останавливается на двое суток и больше, парковка предоставляется бесплатно.

Удобное расположение: идеальная база для исследования региона

Географическое положение Широкой Балки – это ее главное преимущество. До Новороссийска можно добраться на маршрутке всего за 20 минут. А оттуда – рукой подать до всех интересных мест: мы съездили на экскурсию в соседний Мысхако, посетили местную винодельню и самостоятельно добрались до Абрау-Дюрсо.

Для контраста мы заехали в оживленную Анапу и на знаменитый пляж в Сукко. После их многолюдности и суеты тишина и спокойствие Широкой Балки показались нам истинным раем. Этот поселок – идеальный компромисс: вы отдыхаете вдали от шумных толп туристов, но в то же время легко можете добраться до всех ключевых достопримечательностей региона.

