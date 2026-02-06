Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Каждый вечер жгу дома лавровый лист — и радуюсь своей смекалке как ребенок: вот как в быту выручает

Каждый вечер жгу дома лавровый лист — и радуюсь своей смекалке как ребенок: вот как в быту выручаетСоздано ИИ/pg11.ru

На каждой кухне, скорее всего, найдется пачка знакомых сушеных лавровых листьев. Мы привыкли воспринимать их как неотъемлемую часть кулинарного процесса, добавляя в бульоны, супы и тушеные блюда для придания им особого аромата. Но что, если взглянуть на эту скромную специю под другим углом? Оказывается, лавровый лист обладает потенциалом, выходящим далеко за рамки приятного аромата в еде. Речь идет о древней практике окуривания помещений дымом лаврового листа – методе, который сегодня переживает настоящее возрождение.

От античных ритуалов к современной жизни: лавр как очиститель

Лавр издавна пользовался особым почитанием. Еще в Древней Греции и Риме его считали священным растением. Его дым не только использовался в ритуальных целях для «изгнания негативной энергии», но и служил практическим инструментом в периоды болезней и эпидемий. Считалось, что окуривание дымом лавра способно очищать воздух в жилых помещениях. Современная наука частично подтверждает эти наблюдения: эфирные масла, которые высвобождаются при тлении листьев, обладают умеренными антисептическими свойствами и могут замедлять рост некоторых бактерий и микроорганизмов в воздухе.

Три весомых причины попробовать лавровое окуривание

В эпоху, когда растет интерес к натуральным и экологичным методам улучшения быта, старые традиции обретают новую жизнь. Простая процедура окуривания сухим лавровым листом может принести ощутимую пользу:

  • Натуральная ароматизация пространства. В отличие от химических освежителей воздуха, лавр дарит уникальный, сложный аромат с древесными и пряными нотками. Этот запах не маскирует, а мягко трансформирует атмосферу в комнате, создавая уютное и теплое ощущение.
  • Естественный репеллент. Резкий и специфический аромат эфирных масел, выделяемых при тлении лавра, крайне неприятен для многих насекомых. Тараканы и муравьи инстинктивно избегают помещений с таким запахом, а комары предпочитают облетать их стороной. Это особенно актуально для тех, кто проводит время на даче или террасе в теплое время года.
  • Ритуал для душевного равновесия. Сам процесс окуривания – приглушенный свет, медленное тление листа, постепенное распространение дыма – может служить своеобразной медитативной практикой. Это помогает отвлечься от повседневной суеты, создать паузу для размышлений и символически «очистить» пространство от накопившегося напряжения и тревожных мыслей.

Безопасность и эффективность: как провести ритуал правильно

Чтобы получить максимум пользы и избежать потенциальных рисков, важно соблюдать несколько простых правил:

  • Используйте только сухие листья. Влажные или сырые листья будут гореть, выделяя неприятный дым, а не тлеть с приятным ароматом.
  • Подберите правильную посуду. Лучше всего использовать жаропрочную керамическую или металлическую емкость. Подойдет небольшая жаровня, металлическая пиала или даже старая чугунная сковорода.
  • Аккуратность – залог успеха. Положите в емкость 1-2 сухих лавровых листа. Подожгите их зажигалкой на несколько секунд (3-4 секунды будет достаточно), а затем аккуратно задуйте пламя. Лист должен начать медленно тлеть, выпуская тонкую струйку ароматного дыма.
  • Соблюдайте осторожность. Никогда не оставляйте тлеющий лавр без присмотра. Обеспечьте легкое проветривание помещения. Имейте в виду, что концентрированный дым может вызвать раздражение у людей, страдающих астмой или аллергией. Чрезмерная концентрация дыма в закрытом, непроветриваемом пространстве не рекомендуется.

Этот незатейливый ритуал – прекрасный способ по-новому взглянуть на привычную специю, превратив ее из простого кулинарного ингредиента в полезный инструмент для создания гармоничной и приятной атмосферы в вашем доме.

Ранее мы писали  Зачем вешать чайный пакетик на гардину - знают лишь единицы: трюк хитрых хозяек и Щепотка соли вдоль плинтуса перед сном: старинная мудрость для защиты дома - актуально в наши дни.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+